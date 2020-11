వరుసగా నాలుగోసారి నితీశ్ సిఎంగా ప్రమాణం రేపే…

డిప్యూటీ సిఎంగా సుశీల్ ఔట్

కతిహార్ ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్ ఎంపిక

పాట్నా : మరోమారు బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నితీశ్ కుమార్ బాధ్యతల స్వీకరణకు రంగం సిద్ధం అయింది. వరుసగా నాలుగోసారి ఆయన ఈ సిఎం పీఠంపైకి రానున్నారు. ఈ విధంగా సర్వకాల సర్వావస్థల అతీత రాజకీయ నేతగా పేరును సార్థకం చేసుకున్నారు. బీహార్‌లో ఆదివారం జరిగిన అత్యంత ముఖ్యమైన ఎన్‌డిఎ సమావేశంలో నితీశ్‌ను నాయకుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. దీనితో ఆయన సిఎం కావడానికి వీలేర్పడింది. సోమవారం ఆయన ప్రమాణస్వీకారం జరుగుతుంది. పాట్నాలోని సిఎం నితీశ్ అధికారిక నివాసంలోనే ఎన్‌డిఎ భేటీ జరిగింది. కేంద్రరక్షణ మంత్రిరాజ్‌నాథ్ సింగ్ , ఇతర ఎన్‌డిఎ సీనియర్ నేతలు పాల్గొన్న ఈ సమావేశంలో అన్ని అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఎన్‌డిఎ నేతగా నితీశ్ ఎన్నిక జరిగిన విషయాన్ని బిజెపి తరఫున కేంద్ర సీనియర్ మంత్రి అయిన రాజ్‌నాథ్ సింగ్ తరువాత విలేకరులకు తెలిపారు.

అంతకు ముందు జనతాదళ్ (యునైటెడ్) కూడా సమావేశం అయింది. లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుడిగా నితీశ్‌ను ఎన్నుకున్నట్లు ప్రకటించింది. నేతగా ఎన్నిక ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే నితీశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఫగూ చౌహాన్‌ను కలిసి ప్రభుత్వ స్థాపనకు తమ బలం గురించి తెలిపారు. ఈ మేరకు సోమవారం నితీశ్ ప్రమాణస్వీకారం రికార్డు స్థాయిలో నాలుగోసారి సిఎంగా జరిగేందుకు వేదిక సిద్ధం అయింది. రెండు మూడు రోజులుగా నితీశ్ నివాసంలోనే ఎన్‌డిఎ భాగస్వామ్య పక్షాలు బిజెపి, జెడియు, హామ్, విఐపిల ప్రతినిధులు సమావేశం అయి, ప్రభుత్వ ఏర్పాటు విషయాలను సమీక్షించుకుంటూ వస్తున్నారు.

ఈ సాయంత్రమే ప్రమాణస్వీకారం : నితీశ్

తన పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం సోమవారం సాయంత్రం జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ తెలిపారు. రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ను కలిసి వచ్చిన తరువాత ఆయన తమ నివాసం వెలుపల విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఉపముఖ్యమంత్రిగా సుశీల్‌కుమార్ షిండే ఉంటారా? లేదా అనే విషయంపై ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వలేదు. తాము గవర్నర్‌కు ఎన్‌డిఎ భాగస్వామ్య పక్షాల మద్దతు లేఖను, నేతగా తనను ఎన్నుకున్న పత్రాన్ని అందించామని, ఆయన మార్గదర్శకాల మేరకు తాము సోమవారం రాజ్‌భవన్‌లో మధ్యాహ్నం నాలుగు లేదా నాలుగున్నర మధ్యలో ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ ప్రమాణస్వీకారం చేస్తామని తెలిపారు. ప్రమాణస్వీకారం తరువాత కేబినెట్ భేటీ ఉంటుంది. అసెంబ్లీ సెషన్ ఏర్పాటు నిర్ణయం కేబినెట్ తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు.

బీహార్ ఉపముఖ్యమంత్రిగా తార్ ‌కిషోర్ ప్రసాద్

బీహార్‌లో ఎన్నికల తరువాతి దశలో కీలక మార్పు జరిగింది. కతిహార్ ఎమ్మెల్యే తార్‌కిషోర్‌ప్రసాద్ బీహార్ తదుపరి ఉపముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. ఇప్పటి వరకూ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సుశీల్ కుమార్ మోడీ స్థానంలో కిషోర్ ప్రసాద్ బిజెపి తరఫున డిప్యూటీగా బాధ్యతలు చేపడుతారు. అంతకు ముందు బిజెపి లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుడిగా తార్‌కిషోర్ ప్రసాద్‌ను ఎన్నుకున్నారు. ఆయన నాలుగు దఫాలు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయిన రికార్డు ఉంది.64 ఏండ్ల ప్రసాద్ కతిహార్ నుంచే ఇంటర్ పూర్తిచేశారు. కతిహార్ స్థానం నుంచి ఎమ్మేల్యేగా బిజెపి టికెటుపై 2005లో ఎన్నికయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఈ స్థానంలో గెలుస్తూనే వస్తున్నారు. ప్రసాద్ ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ నేపథ్యం నుంచి వచ్చారు. సంస్థలో పలు కీలక పదవులు చేపట్టారు. తరువాత బిజెపిలో చేరారు.

2015లో జెడియు నేత నితీశ్ ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్‌లో కూటమిగా నిలిచి బిజెపిని దెబ్బతీసినప్పటి ఎన్నికల దశలోనూ కతిహార్ నుంచి ప్రసాద్ గెలిచారు. ఇక ప్రస్తుత ఉప ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ కుమార్ మోడీ సోమవారం నాటి బీహార్ కేబినెట్‌లో ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తారనేది ప్రశార్థకం అయింది. అంతకు ముందు పాట్నాలో రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ కూడా సుశీల్ పాత్ర ఏమిటనేది తెలియచేయలేదు. అయితే ఆయనతో కలిసి రాజ్‌నాథ్ రాజ్‌భవన్‌కు వెళ్లివచ్చారు. నితీశ్‌తో కలిసి సుశీల్ మోడీ ఎక్కడా కన్పించలేదు. చివరికి రాజ్‌భవన్‌కు కూడా వెళ్లలేదు. దీనితో నితీశ్ జట్టులో ఆయన పాత్ర ఉండదని స్పష్టం అయింది. తరువాత అదే నిజం అయింది. బిజెపి లెజిస్లేచర్ పార్టీ నేతగా కిషోర్‌ప్రసాద్, ఉప నేతగా రేణూ దేవి ఎన్నికయ్యారు. వీరిని సుశీల్‌కుమార్ మోడీ అభినందించారు.

బిజెపి పరివార్ ఎంతో ఇచ్చింది : సుశీల్ మోడీ

సోమవారమే సుశీల్ మోడీ ఉద్విగ్నభరిత ట్వీట్ వెలువరించింది. బిజెపి, సంఘ్ పరివార్ తన 40 ఏండ్ల రాజకీయ జీవితంలో అడక్కుండానే అన్ని ఇచ్చిందని స్పందించారు. ఇతరులకు ఎవరికి ఇంత మర్యాద దక్కలేదని, నాయకత్వం ఇచ్చే ఏ బాధ్యతనుఅయినా తాను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించి తీరుతానని ప్రకటించారు. ఏది ఏమైనా పనిచేసే కార్యకర్త పదవిని ఎవరూ లాక్కోలేరు కదా. దీనిని తాను నిర్వర్తిస్తానని వ్యాఖ్యానించారు.

Nitish kumar to take oath in for 4th time in tomorrow