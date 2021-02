నేడు రైతుల రాస్తారోకో

ఢిల్లీ, యుపి, ఉత్తరాఖండ్ మినహా దేశమంతటా జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారుల దిగ్బంధం

మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3గం.వరకు : రాకేశ్ తికాయత్ ప్రకటన, మార్గదర్శకాల విడుదల

న్యూఢిల్లీ: వ్యవసాయ చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతు సంఘాలు శనివారం తలపెట్టిన రహదారుల దిగ్బంధం (చక్కా జామ్)నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, ఢిల్లీ ఎన్‌సిఆర్ ప్రాంతాలను మినహాయించారు. సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా పిలుపునిచ్చిన దేశవ్యాప్త చక్కాజామ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఉండదని భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ (బికెయు) నాయకుడు రాకేశ్ తికాయత్ శుక్రవారం ఇక్కడ విలేఖరులకు చెప్పారు. ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని ఆందోళన ప్రాంతాలు ఇప్పటికే చక్కాజామ్ స్థ్థితిలో ఉన్నందున ఢిల్లీ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్(ఎన్‌సిఆర్) ప్రాంతంలో చక్కాజామ్ కార్యక్రమం ఉండదని, రైతులు ఆందోళన చేస్తున్న ప్రాంతాలు తప్ప ఢిల్లీలోకి వచ్చే అన్ని రోడ్లు తెరిచే ఉంటాయని తికాయత్ చెప్పారు. ఢిల్లీ మినహా దేశవ్యాప్తంగా మిగతా ప్రాంతాల్లో రోడ్లను దిగ్బంధిస్తామని ఆయన చెప్పారు.

కాగా శనివారం దేశవ్యాప్తంగా జరిగే చక్కాజామ్ కార్యక్రమం శాంతియుతంగా జరిగేలా చూడడానికి సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా పలు మార్గదర్శకాలను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలనుంచి 3 గంటల వరకు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులను మాత్రమే దిగ్బంధిస్తారు. అంబులెన్సులు, స్కూలు బస్సులు వంటి అత్యవసర సర్వీసులను అడ్డుకోరాదు. రోడ్ల దిగ్బంధం పూర్తిగా శాంతియుతంగా , అహింసాయుతంగా నిర్వహించాలి. అధికారి లేదా సాధారణ పౌరులతో ఎలాంటి వివాదాలకు నిరసనకారులు పాల్పడరాదు. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు చక్కాజామ్ ముగుస్తుంది. రైతుల ఐక్యతను చాటేందుకు ఒక నిమిషం పాటు నిరంతరాయంగా వాహనాల హారన్‌లను మోగిస్తారు.ప్రజలు కూడా హారన్‌లు మోగించి రైతులకు సంఘీభావం తెలియజేయాలని సంంయుక్త కిసాన్ మోర్చా విజ్ఞప్తి చేసింది.

పోలీసుల హైఅలర్ట్

సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్న రైతు సంఘాలు శనివారం దేశవ్యాప్తంగా రహదదారుల దిగ్బంధం ఆందోళనకు సిద్ధమైన నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు మరోసారి అప్రమత్తమయ్యారు. జనవరి 26న రైతుల ట్రాక్టర్ ర్యాలీ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ సారి మరింత అప్రమత్తమయ్యారు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోను ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు ఢిల్లీలోకి అడుగుపెట్టనీయకుండా చూడడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా సింఘు దీక్షాస్థలి వద్ద భారీ సంఖ్యలో అదనపు బలగాలను మోహరించడంతో పాటుగా ఘాజీపూర్ సరిహద్దుల్లో నూ బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఢిల్లీకి వచ్చే మూడు ప్రధాన సరిహద్దు ప్రాంతాలైన టిక్రి, సింఘు, ఘాజీపూర్ ప్రాంతాలో భారీ ముళ్లకంచెలు, మేకులతో బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు.

పరిస్థితులను బట్టి మరిన్ని బలగాలను రంగంలోకి దించడం లేదా మరిన్ని బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎలాంటి అసత్య వార్తలు, వదంతులు వ్యాప్తి చేయకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసు కమిషనర్ ఎస్‌ఎన్ శ్రీవాస్తవ చెప్పారు. ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసులతోను తాము ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదించుకుంటూ శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షిస్తామని తెలిపారు. నగరంలోకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరినీ నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాతే వారిని లోనికి అనుమతిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. శ్రీవాస్తవ శుక్రవారం ఉదయం ఇతర సీనియర్ అధికారులతో సమావేశమై భద్రతా ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు.

