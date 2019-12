హైదరాబాద్: మత ప్రాతిపదికనే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సిఎఎ చట్టాన్ని రూపొందించారని ఎంఐఎం అధినేత, ఎంపి అసదుద్దీన్ ఒవైసి మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్‌తో యునైటెడ్ ముస్లిం యాక్షన్ ఫోరమ్ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం అసదుద్దీన్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఎన్‌ఆర్‌సిని వ్యతిరేకించాలని కెసిఆర్ కోరామన్నారు. సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్‌సి, ఎన్‌పిఆర్ అమలు చేయవద్దని కెసిఆర్‌కు అసద్ లేఖ అందజేశారు. భావసారుప్యత గల పార్టీలతో కలిసి ముందుకెళ్తామన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఎన్‌పిఆర్, ఎన్‌సిఆర్‌కు తేడా లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాము ఇచ్చిన లేఖపై సిఎ కెసిఆర్ సానుకూలంగా స్పందిస్తారని భావిస్తున్నామని, త్వరలో రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశమవుతామని కెసిఆర్ చెప్పారన్నారు. డిసెంబర్ 27న నిజామాబాద్‌లో సభ నిర్వహిస్తామని అసదుద్దీన్ తెలిపారు.

No difference between in NPR and NRC says asaduddin