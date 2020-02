టన్నులు కాదు.. కిలోలే!

సోన్‌భద్ర బంగారం నిక్షేపాలపై జిఎస్‌ఐ వివరణ

3500 టన్నులంటూ జరిగిన ప్రచారానికి ఖండన

లక్నో : ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సోన్‌భద్రను బంగారు నిక్షేపాల ఖనిగా గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతంలో 160 కిలోల బంగారాన్ని వెలికితీయవచ్చునని భారత భూగర్భ పరిశోధనా సంస్థ (జిఎస్‌ఐ) వెల్లడించింది. అక్కడ భూమిలో పర్చుకున్న బంగారం నిల్వలు 3500 టన్నుల వరకూ ఉండవచ్చుననే జిల్లా అధికారుల వాదనను జిఎస్‌ఐ శనివారం తోసిపుచ్చింది. ఇంత మొత్తంలో బంగారం ఉండే అవకాశం లేదని, తమ పరిశీలనల మేరకు అక్కడ 160 కిలోల బంగారం నిల్వలు ఉన్నట్లుగా నిర్థారణ అయిందని జిఎస్‌ఐ ప్రకటన వెలువరించింది. ఈ జిల్లాలో భారీ స్థాయిలో బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయని వివిధ మీడియా సంస్థలు వార్తలు వెలువరించాయి.

దీనిపై వివరాలు తమకు జిఎస్‌ఐ వర్గాల ద్వారా అందాయని వివిధ పత్రికలలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే మీడియాకు ఈ నిల్వల సమాచారం వెలువరించలేదని, ఈ విషయంలో యుపి భూగర్భ గనుల తవ్వకాల డైరెక్టరేట్ చేస్తున్న వాదన సరికాదని తేల్చిచెప్పారు. ఒకే చోట 3500 టన్నుల మేర బంగారు నిల్వలు ఉండటం సాధ్యం కాదని జిఎస్‌ఐ నిపుణులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం భారతదేశం వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వలతో పోలిస్తే ఇది ఐదింతలు అత్యధికం అవుతుంది. ఈ ప్రాంతాలలో తాము అనేక విధాలుగా సర్వే జరిపినట్లు, ఏ కోణంలో చూసినా ఇక్కడి బంగారం నిల్వలు విపరీత స్థాయికి చేరే అవకాశం లేదన్నారు. బంగారం అవశేషాలపై తమ సర్వేలు చాలాకాలం క్రితమే పూర్తి అయినట్లు, తరువాత తదుపరి చర్యల కోసం యుపి విభాగానికి నివేదిక ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

No discovery of around 3000 tonne gold deposits in UP