ఇపాస్ లేకుంటే.. తిరిగి ఇంటికే

రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఆంక్షలు కఠినం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రాష్ట్రంలోకి వచ్చే వారికి తప్పనిసరిగా ఇపాస్ ఉండాలని,లేకపోతే తిరిగి వెనక్కి వెళ్లాల్సిందేనని రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో పోలీసులు తేల్చిచెబుతున్నారు. కాగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో కొవిడ్ ఉద్ధృతి తగ్గుతుండడంతో ఉదయం 6 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు లాక్ డౌన్ సడలింపు ఇచ్చినప్పటికీ రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో మాత్రం ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారు కచ్చితంగా ఈ-పాస్ కలిగి ఉండాలని పోలీసు అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం రామాపురం క్రాస్ చెక్ పోస్ట్ వద్ద వాహనాల తాకిడి అధికం కావడంతో పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ పాస్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే అనుమతిస్తున్నామని ఎస్‌ఐ సైదులు తెలియజేసారు. ఈ-పాస్ లేని వాహనాలను తిప్పి పంపుతున్నామని పేర్కొన్నారు.

గంటల కొద్దీ పడిగాపులు కాస్తున్న ప్రయాణికులు చేసేదేమిలేక వెనుదిరిగి వెళ్తున్నారు. వారాంతం కావడంతో అధిక సంఖ్యలో వాహనాలు రావడంతో చెక్ పోస్ట్ వద్ద రద్దీ నెలకొంది. లాక్డౌన్ ఆంక్షల సడలింపు, వారాంతం దృష్ట్యా ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణకు వెళుతున్న వాహనాల తాకిడి పెరిగింది. సరిహద్దులోని సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పరిధిలోని రామాపురం చెక్‌పోస్ట్ వద్దకు పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు చేరుకున్నాయి. దీంతో ఈ-పాస్ ఉన్న వాహనాలను మాత్రమే తెలంగాణ పోలీసులు అనుమతిస్తున్నారు. పాసులు లేని వారిని వెనక్కి పంపిస్తున్నారు. దీనివల్ల వందల సంఖ్యలో అక్కడ వాహనాలు రోడ్డుపై నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు నిరాకరణతో గంటల తరబడిగా వాహనదారులు నిరీక్షించి చేసేదిలేక చివరికి వెనుదిరుగుతున్నారు. రాత్రి నుంచి ’ఈ-పాస్’లు ఉన్న 700 వాహనాలను అనుమతించగా.. 1,500 వాహనాలను పాస్‌లు లేనందున వెనక్కి తిప్పి పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

No entry for vehicles without epasses at interstate borders