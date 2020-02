సిఎఎపై ప్రధాని దృఢ స్వరం

పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని (సిఎఎ), కశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించిన ఆర్టికల్ 370 రద్దు నిర్ణయాన్ని వెనుకకు తీసుకునే ప్రసక్తి లేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వారణాసిలో చేసిన ప్రకటన దీనిపై దేశమంతటా అపూర్వ స్థాయిలో వ్యక్తమవుతున్న జన నిరసనను ఆయన ప్రభుత్వం ఎంత మాత్రం పట్టించుకోదలచలేదని స్పష్టం చేస్తున్నది. ఎవరెంతగా అరిచి గీపెట్టినా మిన్ను విరిగి మీద పడినా ఈ రెండు విషయాలపై వెనుకడుగు వేసేది లేదన్న ప్రధాని ప్రకటనలోని దృఢ స్వరం గమనించదగినది. పలు అంతర్జాతీయ ఒత్తిడులను తట్టుకొని ఈ నిర్ణయాలకు బద్ధులమై ఉన్నామని ఇక ముందు కూడా కట్టుబడి ఉంటామని ఆయన అన్నారు. వీటి కోసం జాతి ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసిందని జాతీయ ప్రయోజనాలకు ఇవి చాలా అవసరమని కూడా ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ప్రధాని దృష్టిలో జాతి అంటే ఎవరు? ఆయన అనుకుంటున్న జాతిలో సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిర్విరామ ఆందోళనలు సాగిస్తున్న వివిధ వర్గాల ప్రజలు, ప్రజా సంఘాలకు చోటు లేదా? సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా తీర్మానాలు ఆమోదించిన పలు రాష్ట్రాల ప్రజలు అందులో లేరా? అనే ప్రశ్నలు సహజంగానే తలెత్తుతాయి. కేరళ, పంజాబ్, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలు సిఎఎను వ్యతిరేకిస్తూ ఇప్పటికే తీర్మానాలు చేశాయి. అదే మాదిరి తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీలో ఆమోదింప చేయడానికి తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం నిర్ణయించింది. కేవలం పార్లమెంటులో గల బలంతో చట్టాన్ని తీసుకువచ్చినందు వల్లనే అది జాతి మొత్తం కోరుకుంటున్నదని అనడం సాంకేతికంగా సరియైనది కావచ్చు, కాని ప్రజాభీష్టం కొలబద్దతో కొలిచినప్పుడు మాత్రం కాదు.

పార్లమెంటులో గల సంఖ్యాధిక్యతను ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ఆశయమైన హిందూ రాష్ట్ర స్థాపనకు ఉపయోగించుకుంటున్నదని అందుకే పొరుగు దేశాల నుంచి వచ్చి స్థిరపడిన హిందూయేతర మతాల వారికి మాత్రమే పౌరసత్వాన్ని కట్టబెట్టాలని చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందని భావించడానికి ఆస్కారం కలుగుతున్నది. పార్లమెంటు అత్యున్నత శాసన నిర్మాణ వ్యవస్థ కాబట్టి అది ఆమోదించిన చట్టాన్ని దేశమంతా, అన్ని రాష్ట్రాలు నోరు మూసుకొని అమలు చేయాలన్నది కేంద్రంలోని బిజెపి పాలకుల అభిప్రాయం. మత ప్రాతిపదికపై పౌరసత్వాన్ని కట్టబెట్టడం మరో వైపు రాజ్యాంగ విరుద్ధమనేది కాదనలేని వాస్తవం. వీరువారనకుండా ఇక్కడున్న విదేశీయులు సహా అందరినీ సమానంగా చూడాలని రాజ్యాంగం 14వ అధికరణ స్పష్టం చేస్తున్నది. అది హామీ ఇస్తున్న సమానత్వ హక్కు ప్రాథమిక హక్కు. నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత అమర్తసేన్ వంటి వారు కూడా దీనిని నొక్కి పలికారు.

కేవలం ముస్లింలకు వ్యతిరేకమైనదనే కాకుండా రాజ్యాంగ మౌలిక స్ఫూర్తికి, స్వభావానికి విరుద్ధనమైది అయినందునే సిఎఎని దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు, మేధావులు, ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఈ చట్టం అవతరించి మాసాలు గడుస్తున్నా దాని పై నిరసన ఆందోళనలు వేడి తగ్గకుండా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. వాస్తవానికి ఒక అంశం మీద ఈ స్థాయిలో ప్రజాందోళనలు సాగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రజలతో వారి ప్రతినిధులతో చర్చలు జరపడం ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాల విధి. కాని ప్రధాని ప్రకటన అటువంటి మర్యాదలను తాము పాటించదలచుకోలేదని స్పష్టపరుస్తున్నది. ఇది దురదృష్టకరం. పార్లమెంటు ఆమోదించిన చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పలు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలు చేసిన, చేస్తున్న తీర్మానాలకు విలువ లేదా? వాటి ప్రకారం ఆయా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సిఎఎ అమలులో కేంద్రానికి సహకరించకుండా ఉండే అవకాశం లేదా? కాంగ్రెస్ నేత, సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది కపిల్ సిబాల్ వంటి వారు రాష్ట్రాలకు ఆ స్వేచ్ఛ లేదని, పార్లమెంటు చేసిన చట్టాన్ని అవి తప్పనిసరిగా అమలు పరచి తీరాల్సిందేనని అన్నారు.

అయితే మనది కేంద్రీకృత (యూనిటరీ) వ్యవస్థా, సమాఖ్య (ఫెడరల్) వ్యవస్థా అనే ప్రశ్న వేసుకోవలసి ఉంటుంది. పూర్తి ఫెడరల్ దేశంగా ఉన్న అమెరికాలో అక్కడ కేంద్రం చేసే చట్టాలను అమలు పరచకుండా ఉండే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉంటుంది. ఇక్కడ అటువంటిది లేదంటే మనది మనం ఘనంగా చెప్పుకునేటట్టు ఫెడరల్ వ్యవస్థ కాదని యూనిటరీ వ్యవస్థ మాత్రమేనని అనుకోవలసి ఉంది. అటువంటప్పుడు రాజ్యాంగ అధికరణలు, విలువలు, స్ఫూర్తి ప్రకారం సిఎఎ చెల్లుతుందో లేదో స్పష్టమైన తీర్పు ఇవ్వవలసిన బాధ్యత సుప్రీంకోర్టుపై ఉంది. అయితే ఈ చట్టంపైనా, కశ్మీర్ స్వయం ప్రతిపత్తిని హరించిన నిర్ణయంపైనా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇంకా వెలువడవలసి ఉంది. అంతవరకు కేంద్రానికి, సిఎఎను వ్యతికిస్తున్న ప్రజలకు మధ్య వైరుధ్యం కొనసాగుతుంది. చట్టం అమలును కేంద్రం ప్రారంభించిన తర్వాత ఏమవుతుందనేది కూడా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న. అంతిమంగా పౌరసత్వం, కశ్మీర్ విషయాలలో రాజ్యాంగానిదే పై చేయి కావాలని కోరుకుందాం.

No going back on CAA despite pressure says Modi