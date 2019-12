హిందువులకంటూ ప్రపంచంలో ఒక్క దేశం లేదు

న్యూఢిల్ల్లీ: ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఒక్క హిందూ దేశం లేదని, అందుకే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ఇప్పుడు దేశానికి ఎంతో అవసరమని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. బుధవారం ఒక జాతీయ ఛానల్‌తో మాట్లాడుతూ హిందువుల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రపంచంలో ఒక్క దేశం కూడా లేదని అన్నారు. గతంలో నేపాల్ ఒక్కటే హిందూ దేశంగా ఉండేదని, కాని ఇప్పుడు అది కూడా కాదని ఆయన అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో హిందువులు, సిక్కులు ఎక్కడకు వెళతారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ముస్లింల కోసం అనేక దేశాలు ఉన్నాయని, వారికి అక్కడ సులభంగా పౌరసత్వం లభిస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే ఆమోదించిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై ప్రతిపక్షాలు ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. తాము ముస్లిం పౌరులకు వ్యతిరేకం కాదని, కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కావాలనే మైనారిటీలలో భయాన్ని సృష్టిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం వివక్షాపూరిత రాజకీయాలకు పాల్పడబోదని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

No Hindu nation is there in entire world: Nitin Gadkari