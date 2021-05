పది మంది ఒక్కచోట చేరకుండా చూడండి

లాక్‌డౌన్ కన్నా ఇదే మేలు

లాన్సెట్ టాస్క్‌ఫోర్స్ సూచనలు

సమగ్ర చెక్‌లిస్టు వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ : భారత్‌లో రెండు నెలల వ్యవధిలో తీవ్రస్థాయిలో వ్యాపించి ప్రాణాంతక పరిస్థితిని సృష్టించిన కొవిడ్ సెకండ్ వేవ్‌కు సంబంధించి వైద్యవిజ్ఞాన పత్రిక లాన్సెట్ కీలక సూచనలు వెలువరించింది. ప్రత్యేకంగా ఇండియాకు సంబంధించి టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేసి వివిధ రాష్ట్రాలలో పరిస్థితిని అంచనా వేసుకుని తగు విధమైన నిబంధనలను వెలువరించింది. ఏది చేయకూడదు? ఏది అమలు చేయవచ్చు? అనే అంశాలతో కూడిన చెక్‌లిస్టును లాన్సెట్ ఇండియా టాస్క్‌ఫోర్సు ప్రతిపాదించింది. అన్ని రాష్ట్రాల మధ్య పూర్తి స్థాయి సమన్వయం కలిసికట్టుగా కొవిడ్ నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటేనే పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందని, రాష్ట్రాల మధ్య ఉండే అనుసంధాన ప్రక్రియ నేపథ్యంలో కరోనా వ్యాప్తి కట్టడి అంత తేలిక కాదని, అయితే ఈ విషయంలో రాష్ట్రాలు అత్యంత జాగరూకతతో అంతకు మించి సమన్వయంతో వ్యవహరిస్తే, ప్రజల కదలికలపై ఆంక్షలు పెద్దగా లేకుండానే కరోనా కట్టడికి వీలేర్పడుతుందని తెలిపారు.

దేశంలో కరోనా రోగుల సంఖ్యను కట్టడి చేసేందుకు తాము తీసుకువస్తున్న చెక్‌లిస్టుతో కూడిన నివేదికను లాన్సెట్ వెలువరించింది. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కట్టడి వ్యూహాలతో కేసుల తగ్గింపు పేరిట ఈ నివేదికను వెలువరించారు. తాము రంగంలోకి దింపిన కార్యాచరణ క్షేత్రస్థాయి బృందం నిశిత పరిశీలన తరువాత అందించిన అంశాలను నివేదికలో పొందుపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. కరోనా కట్టడికి ఒకటికి మించి మార్గాలు వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వర్తించేలా అమలు చేయడం కుదరదు. అని ఇదే విధంగా పూర్తిస్థాయి లాక్‌డౌన్‌ను దేశమంతా సార్వత్రికంగా అమలు చేయడం కూడా పద్థతి కాదని తెలిపారు. కేసుల ఉధృతి దశలో పలు చర్యలు తీసుకోవల్సి ఉంటుంది. ఈ నివేదికలోనిపలు అంశాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

లాక్‌డౌన్ కన్నా పది మంది చేరికపై నిషేధం

దేశంలో వెనువెంటనే లాక్‌డౌన్ వల్ల పరిస్థితిలో మార్పు వస్తుందని భావించరాదు. అయితే ఏ ప్రాంతంలో కూడా పది మందికి మించి గుమికూడకుండా నిషేధాలు విధించాలి. ఇది 144 సెక్షన్ ఖచ్చితమైన అమలు పరిధికి వస్తుంది. ఇక ఎక్కువగా జనం గుమికూడేందుకు వీలుండే వాటిపై ఆంక్షలు అవసరం.

1 కొన్నింటి విషయంలో పూర్తిస్థాయిలో మూసివేతలు అవసరం. కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎక్కువగా ఒకేచోట చేరడం వారికే కాకుండా ఇతరులకు కూడా వ్యాప్తి దిశలో ముప్పుగా మారుతుంది. పది మంది అంతకు మించి గుమికూడకుండా ఉండటం అనేది కరోనా వైరస్ పూర్తిగా అంతరించి పొయ్యే వరకూ ఉండాల్సిందే.సిన సామూహిక జనసమ్మేళనాలే కరోనా వ్యాప్తి దిశలో సూపర్ స్ప్రెడర్స్ అయ్యాయనేవిషయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రుజువు అయింది.

2 నిర్ణీత కంటైన్మెంట్ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన ప్రాంతాల గుర్తింపు

3 వ్యక్తుల ప్రవర్తనకు సంబంధించి, ప్రత్యేకించి కరోనా వ్యాప్తి నివారణకు ఎవరికివారు తీసుకోవల్సిన సొంత జాగ్రత్తలు, ఇతరులకు ఇది వ్యాపించకుండా నడుచుకునే పద్థతిపై అవగావహన కల్పించడం

4 రాష్ట్రాలు తమ పరిధిలోకి వచ్చే ప్రాంతాలలో తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుని కేటగిరి జోన్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తక్కువస్థాయి ముప్పు, మధ్యస్థ స్థాయి ముప్పు, తీవ్రస్థాయి ముప్పు ఉండే హాట్‌స్పాట్‌ల గుర్తింపు ద్వారా కట్టడి చర్యలు తీసుకోవాలి.

No lockdown but ban gatherings of over 10 people