ముకేశ్ ఇంటివద్ద పేలుడు పదార్థాల కేసుపై దృష్టి మళ్లించేందుకే ఆరోపణలు

ఆ సమయంలో మంత్రి కరోనాతో ఆస్పత్రిలో ఉన్నారు

ఎన్‌సిపి చీఫ్ శరద్ పవార్ స్పష్టీకరణ

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ముకేశ్ అంబానీ ఇంటివద్ద పేలుడు పదార్థాల వాహనం కేసు దర్యాప్తునుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకే మహారాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్‌పై అవినీతి ఆరోపణలు చేశారని ఎన్‌సిపి అధినేత శరద్ పవార్ అన్నారు. హోంమంత్రి ప్రతినెలా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లను సచిన్ వాజేకు లక్షంగా పెట్టారంటూ ముంబయి మాజీ పోలీసు కమిషనర్ పరమ్‌బీర్ సింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాక్రేకు రాసిన లేఖ మహారాష్ట్ర సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందుల్లో పడేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజా పరిణామాలపై శరద్ పవార్ సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. అనిల్ దేశ్‌ముఖ్ రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. సోమవారం దాదాపు మూడు గంటల పాటు శరద్ పవార్ నివాసంలో ఎన్‌సిపి నేతలు ఇదే అంశంపై సమావేశమై చర్చించారు.

అనంతరం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, సీనియర్ మంత్రి జయంత్ పాటిల్ విలేఖరులతో మాట్లాడుతూ, ప్రధాన సంఘటన అయిన ముకేశ్ అంబానీ ఇంటి వద్ద పేలుడు పదార్థాల వాహనం ఘటన, ఠానేకు చెందిన వ్యాపారి ముకేశ్ హిరేన్ హత్యకేసు దర్యాప్తునుంచి దృష్టి మళ్లించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు.అనంతరం పవార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం.. ముకేశ్ అంబానీ ఇంటి వద్ద పేలుడు పదార్థాలతో ఉన్న వాహనం కేసు. ఈ ఘటనలో ఎటిఎస్ పోలీసులు ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. దీంతో మన్‌సుఖ్ హిరేన్‌ను ఎవరు చంపారో స్పష్టత వచ్చింది. దర్యాప్తులో మరిన్ని నిజాలు బైటపడతాయి. ఎటిఎస్ దర్యాప్తు సరయిన దిశలోనే సాగుతోంది.

అయితే దాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేందుకే దేశ్‌ముఖ్‌పై పరమ్‌బీర్‌సింగ్ నిరాధారమైన అరోపణలు చేస్తున్నారు. పరమ్‌బీర్ లేఖను చూసినట్లయితే.. ఫిబ్రవరి మధ్యలో హోంమంత్రి నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయన్నారు. అయితే ఫిబ్రవరి 5నుంచి 15 వరకు దేశ్‌ముఖ్ కరోనాతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 27 వరకు హోం క్వారంటైన్‌లో ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి పరమ్‌బీర్ ఆరోపణలు అవాస్తవమని స్పష్టమవుతుంది’ అని పవార్ చెప్పుకొచ్చారు. ఆరోపణలు అబద్ధమని తేలినప్పుడు దేశ్‌ముఖ్ రాజీనామా చేయాలన్న డిమాండ్లకు ఎలాంటి అర్థంలేదని పవార్ ఈ సందర్భంగా అప్పారు. దేశ్‌ముఖ్ రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదని.. దీనిపై శివసేననుంచి తమపై ఎలాంటి ఒత్తిడి రాలేదని పవార్ స్పష్టం చేశారు.

