న్యూఢిల్లీ: ఆర్థికంగా కొంత గడ్డుపరిస్థితి ఏర్పడినా, కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉద్దేశించిన లాక్‌డౌన్ జయప్రదమైంది. సత్ఫలితాన్నిచ్చింది. లాక్‌డౌన్ విధించిన తర్వాత గత రెండు వారాల్లో దేశంలో 15 రాష్ట్రాల్లో కనీసం 25 జిల్లాల్లో ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాకపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఇంతకు ముందు ఈ జిల్లాల్లో కరోనా కేసులు రికార్డయ్యాయి. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ సీనియర్ అధికారి ఒకరు సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ‘ప్రజల కదలికలపై విధించిన ఆంక్షలు గత 20 రోజుల్లో ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అదుపు చేసేందుకు తోడ్పడ్డాయి’ అన్నారు.

లాక్‌డౌన్ కాలంలో కొత్త కరోనా కేసులు నమోదు కాని జిల్లాలు: గోండియా (మహారాష్ట్ర), రాజ్‌నంద్‌గావ్, దుర్గ్, బిలాస్‌పూర్ (ఛత్తీస్‌గఢ్), దేవన్‌గిరి, కొడగు, తుంకూరు, ఉడిపి (కర్ణాటక), దక్షిణ గోవా (గోవా), వయనాడ్, కొట్టాయం (కేరళ), పశ్చిమ ఇంఫాల్ (మణిపూర్), రాజౌరీ (జమూకశ్మీర్), ఐజ్వాల్ వెస్ట్ (మిజోరం), మాహె (పుదుచ్చేరి), ఎస్‌బిఎస్ నగర్ ( పంజాబ్), పాట్నా, నలందా, ముంగర్ (బీహార్), ప్రతాప్‌గఢ్ (రాజస్థాన్), పానిపట్, రోహతక్, సిర్సా (హర్యానా), పౌరీ గర్వాల్ (ఉత్తరాఖండ్), భద్రాద్రి కొత్తగూడెం (తెలంగాణ). ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ సమాచారం ప్రకారం దేశంలో ఆదివారం నుంచీ 796 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. దాంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 9,152కు పెరిగింది.అలాగే ఆదివారం నుంచి 35 మంది మరణించారు. కాగా 857 మంది చికిత్స పొంది ఆరోగ్యవంతులయ్యారు.

No new cases reported in 25 districts across 15 states