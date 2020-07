విదేశీ విద్యార్థులకు వీసా విధానంలో మార్పులు చేస్తూ అమెరికా కీలక నిర్ణయం

వాషింగ్టన్: అమెరికాలో ఉంటూ ఆన్‌లైన్ తరగతులకు హాజరవుతున్న విదేశీ విద్యార్థులను వెనక్కి పంపాలని అమెరికా ఇటీవలనే తీసుకున్న నిర్ణయం ఉపసంహరించుకున్నప్పటికీ ఆన్‌లైన్ ద్వారా బోధన పొందాలనుకున్న కొత్త విద్యార్థులకు ఇకనుంచి అమెరికాకు అనుమతించేది లేదని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రకటించింది. వీసా విధానంలో అనేక మార్పులు తెస్తున్న ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ ద్వారానే పూర్తిగా బోధన పొందాలనుకున్న విదేశీ వి ద్యార్థులకు ఇక అమెరికా వెళ్లే అవకాశం ఉండదు. కరోనా సంక్షోభం దృష్టా అనేక మంది విదేశీ విద్యార్థులు అమెరికాలోనే ఉంటూ ఆన్‌లై న్ ద్వారా విద్యను పొందుతున్నారు.

వారిని స్వదేశాలకు పంపించి వేయాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నించింది. దీనిపై అమెరికాలో నిరసనలు ఎదురయ్యాయి. అంతేకాదు అమెరికా లోని వివిధ కోర్టుల్లో ఎనిమిది వ్యాజ్యాలు దాఖలయ్యాయి. 200 కు పైగా విద్యాసంస్థలు దీనికి మద్దతుగా సంతకాలు చేశాయి. హార్వర్డ్, ఎంఐటి విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా కోర్టుకెళ్లాయి. గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఫేస్‌బుక్ వంటి సంస్ధలు మద్దతునిచ్చాయి. దాంతో ప్రభుత్వం దిగివచ్చి తన నిర్ణయాన్ని రద్దు చేసుకుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ ద్వారా వి ద్యాబోధన కోరుకునే కొత్త విద్యార్థులపై వేటు పడింది.

No new foreign students for all online classes