పౌరసత్వ చట్టం అమలు తప్ప వేరే దారి లేదు

జైపూర్ : పౌరసత్వ సవరణ చట్టం అమలు అన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ అంశమని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అంశం కాదని, అందువల్ల ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయడం తప్ప వేరే దారి లేదని కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ స్పష్టం చేశారు. జైపూర్ లోని ప్రైవేట్ యూనివర్శిటీ కార్యక్రమానికి ఆయన విచ్చేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఆర్టికల్ 254 కింద ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయక తప్పదని అన్నారు. ఈ వారం మొదట్లో కేరళ ప్రభుత్వం పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ పై విధంగా వ్యాఖ్యానించారు. రామాయణ, మహాభారత యుగాల నాటి చరిత్రకు సంబంధించి ఏర్పాటైన ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ఖాన్ మతం అన్న పదానికి విస్తృతమైన అర్ధం ఉందని, అంతేకాని ఆచారాలు, కర్మకాండలకు పరిమితం కాదని ఆయన అన్నారు. రామాయణం, రుగ్వేదం లోని కొన్ని అంశాలను ఉదహరిస్తూ బ్రాహ్మణుడు తనకు తాను విజ్ఞాన వంతుడై సమాజంలో ప్రతివ్యక్తిని సమానంగా చూస్తాడని వివరించారు. పుట్టుకతో ఎవరూ మరొకరి కన్నా తక్కువ వారు కారని పేర్కొన్నారు.

No other way than implementing citizenship law