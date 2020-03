షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటానికి షేక్ అవుతున్నారు….

కరోనా ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేందుకు ఇప్పుడు ప్రజలు షేక్ అవుతున్నారు. ఓ దేశాధినేతకు సైతం విచిత్రమైన అనుభవం ఎదురైంది. జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్‌లో ఓ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. దానికి చాన్సలర్ ఏంజెలా మెర్కెల్ సహా పలువురు మంత్రివర్గ సహచరులు హాజరయ్యారు. మెర్కెల్ వచ్చి తన సీటులో కూర్చోవడానికి ముందు పక్కనే ఉన్న తన మంత్రివర్గ సహచరుడు సీహోఫర్‌కు చేయి చాచారు. దానికి సీహోఫర్ నవ్వుతూ అలాగే ఉండిపోయారు. తొలుత ఆశ్చర్య పడిన మెర్కెల్ తరువాత కరోనా ఎఫెక్ట్ గుర్తుకు రావడంతో ఆమె కూడా నవ్వి ఊరుకున్నారు. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతో ంది.

