లాక్‌డౌన్ కరోనాకు పరిష్కారం కాదు

పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది, వారాంతపు లాక్‌డౌన్‌ను పరిశీలిస్తాం : సిఎస్

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, పిహెచ్‌సిలలో కొవిడ్ ఒపి

లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే మందుల వినియోగం

ప్రజల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి అవుట్ రీచ్ కార్యక్రమం

రాష్ట్ర అవసరాల మేరకు ఆక్సిజన్, వ్యాక్సిన్, రెమ్‌డెసివిర్

సిబ్బంది కొరత లేకుండా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో నియామకాలు

ప్రస్తుతం 45 ఏళ్ల పైబడిన వారికి రిజిస్ట్రేషన్‌తోనే వ్యాక్సిన్

హైదరాబాద్ మెడికల్ ట్రీట్ మెంట్ క్యాపిటల్‌గా మారింది

ఇతర రాష్ట్రాల వారూ చికిత్స కోసం ఇక్కడికే వస్తున్నారు

అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలి, జాగ్రత్తలు పాటించాలి

మీడియాతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్‌కుమార్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : లాక్‌డౌన్ వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్‌కుమార్ తేల్చిచెప్పారు. లాక్‌డౌన్ కరోనా సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, దిల్లీలో లాక్‌డౌన్ కారణంగానే రాష్ట్రానికి టెస్టింగ్ కిట్లు రావడం లేదని అన్నారు. లాక్‌డౌన్ వల్ల ప్రజల జీవనోపాధి దెబ్బ తింటుందని వివరించారు. స్థానిక అవసరాలను బట్టి పొరుగు రాష్ట్రాలు లాక్‌డౌన్ విధించాయని చెప్పారు.అయితే హై కోర్టు చెప్పిన వారాంతపు లాక్‌డౌన్ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్, కేబినెట్ పరిశీలిస్తుందని, అవసరమైనప్పుడు తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తెలిపారు. బుధవారం ఉన్నతాధికారులతో కలిసి కలెక్టర్లు, డిఎంహెచ్‌ఒలతో సిఎస్ టెలీ-కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై బుధవారం బిఆర్‌కెఆర్ భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సిఎస్ సోమేష్‌కుమార్ మాట్లాడారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ కమిషనర్ అర్వింద్ కుమార్, వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శి ఎస్‌ఎఎం రిజ్వి, ప్రజా ఆరోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జి.శ్రీనివాస రావు, వైద్య విద్య డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేశ్ రెడ్డి, కాళోజి ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్‌లర్ కరుణాకర్‌రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు. కరోనా విషయంలో ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణలో అదుపులోనే ఉందని సిఎస్ సోమేశ్ కుమార్ ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో వ్యాక్సిన్, ఆక్సిజన్, పడకలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు.

కొన్ని రోజులుగా కేసులు తగ్గుతూ వస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రతి ఆసుపత్రిలో పడకలతో పాటు ఆక్సిజన్ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని సిఎం కెసిఆర్ తమను ఆదేశించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. సిఎంకు కరోనా సోకినా, ప్రతి నిత్యం తమతో సమీక్షలు నిర్వహించారని ఆయన వెల్లడించారు. కొవిడ్ నియంత్రణకు ఎంత డబ్బు అయినా ఖర్చు చేయమని సిఎం తమకు మార్గనిర్దేశనం చేశారని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ మెడికల్ ట్రీట్ మెంట్ క్యాపిటల్ గా మారిందని, ఇతర రాష్ట్రాల వారూ చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కే వస్తున్నారని తెలిపారు. గత 15 రోజులలో ఢిల్లీ సహా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 33 మెడికల్ అంబులెన్స్‌లు చికిత్స కోసం ఇక్కడికి వచ్చాయని అన్నారు. కరోనాకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, ప్రతి ఒక్కరూ స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తూ జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలిపారు.

అందుబాటులోకి కొవిడ్ ఒపి

రాష్ట్రంలో కొవిడ్‌కు నియంత్రణలో ఉందని, ప్రజలు ఎటువంటి భయాందోళనలకు గురి కావద్దని సిఎస్ అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, పిహెచ్‌సిలు, సబ్ సెంటర్లు, బస్తీ దవాఖానాలలో కొవిడ్ ఔట్ పేషెంట్(ఒపి) ప్రారంభించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ సెంటర్లలో ప్రజలకు ఉచితంగా మెడికల్ కిట్లు పంపిణీ చేస్తున్నామని అన్నారు. కొవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు అనిపించిన వెంటనే మందుల వాడకాన్ని ప్రారంభించాలని చెప్పారు. మెడికల్ కిట్లను వినియోగించాలని తెలిపారు. నాలుగు ఐదు రోజుల తర్వాత కూడా జ్వరం తగ్గక పోతే, కిట్‌లో ఉన్న స్ట్టెరాయిడ్‌లు వాడాలని పేర్కొన్నారు. జిహెచ్‌ఎంసి తరహాలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటిలో ప్రతి 1000 జనాభాకు ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ప్రజల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి అవుట్ రీచ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశామని ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు.

లక్షణాలు వున్న ప్రజలకు అక్కడిక్కడే మెడికల్ కిట్లను అందచేస్తారని అన్నారు. ఈ టీంలు వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని మానిటర్ చేస్తాయని అన్నారు. ఐసిఎంఆర్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే మందుల వినియోగం ప్రారంభించటం వల్ల ఆసుపత్రులలో చేరే అవకాశాలు తగ్గుతాయన్నారు. జాప్యం లేకుండా చికిత్సను తీసుకోవాలని తెలిపారు. అన్ని శాఖల అధికారులు, ఒక టీం వర్క్ లాగా పనిచేసి కొవిడ్ నియంత్రణకు కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. గత వారం రోజుల ట్రెండ్‌ను పరిశీలిస్తే తగ్గుదల కనిపిస్తున్నదని, ప్రజలలో విశ్వాసం పెరిగేలా మీడియా కృషి చేయాలని కోరారు. ప్రజలు అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని, స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరారు. రాష్ట్ర అవసరాల మేరకు మందులు , టెస్టింగ్ కిట్లు , పిపిఇ కిట్లు, మాస్కులు అందుబాటులో వున్నాయని అన్నారు. జిహెచ్‌ఎంసి తరహాలోనే జిల్లాల్లోను కాల్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశామని, ప్రజలు వాటిని వినియోగించుకోవాలని అన్నారు.

వైద్య సిబ్బంది కొరత లేకుండా నియామకాలు

రాష్ట్రంలో వైద్య సిబ్బంది కొరత లేకుండా నియమకాల ప్రక్రియను చేపడుతున్నామని సిఎస్ అన్నారు. ఆసుపత్రులలో పడకల సంఖ్యను పెంచామని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలో పడకల సంఖ్యను 18 వేల నుండి 52 వేలకు పెంచామని చెప్పారు. ఆసుపత్రులలో పరిశుభ్రతతో పాటు తగినంత వెలుతురు ఉండడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించామని ప్రధాన కార్యదర్శి తెలిపారు. స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా సిబ్బంది నియమకాలు చేపట్టేందుకు కలెక్టర్లకు అనుమతి ఇచ్చామని అన్నారు. ఆక్సిజన్‌ను వృధా చేయకుండా, ఆసుపత్రులలో ఆడిట్‌తో పాటు అధికారులు, టీంలు ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు నిర్వహించేలా ఆదేశాలు జారీ చేశామని పేర్కొన్నారు.

ఆక్సిజన్‌ను అవసరమైన మేరకే వాడుకోవాలని, రాష్ట్ర అవసరాల మేరకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసేలా నిరంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని తెలిపారు. డీలర్లు, సరఫరాదారులపై ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేస్తున్నామన్నారు. ఆక్సిజన్ కొరత రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. దేశంలోనే మొదటి సారిగా రవాణాలో జాప్యాన్ని నివారించడానికి ఒరిస్సా నుంచి వాయుమార్గం ద్వారా ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లను తెప్పించామని, ఇప్పటివరకు 14 ట్రిప్పుల ద్వారా 48 ట్యాంకర్లు పంపామని అన్నారు. ఆక్సిజన్ రవాణాకు రైల్వే ర్యాక్‌లు కూడా వినియోగించామని తెలిపారు. తెలంగాణలో 125 టన్నుల ఆక్సిజన్ రోజూ అవసరమవుతుండగా, 430 టన్నుల ఆక్సిజన్‌ను అందుబాటులో ఉంచామని వివరించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి తెలంగాణకు రావాల్సిన ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, రెమిడెసివిర్ ఇంజక్షన్లను పంపమని అడిగామన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 11 లక్షల కొవిడ్ కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ప్రతి జిల్లాలో ఆర్‌టిపిసిఆర్ టెస్టులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతుతూ అవసరం లేకపోయినా రెమ్‌డెసివిర్ కోసం బారులు తీరుతున్నారని చెప్పారు. కొందరు అవసరం లేకపోయినా రెమిడెసివిర్ ఇంజక్షన్లు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను కొనుగోలు చేసి ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారని దాని వల్ల అవసరమైన వారికి సకాలంలో లభించడంతో జాప్యం జరుగుతుందని తెలిపారు.

వ్యాక్సిన్‌కు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి

రాష్ట్రంలో 45 ఏళ్ల వయస్సు పైబడిన వారికి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోనే ఉందని సిఎస్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 42.24 లక్షల మందికి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తయిందని వెల్లడించారు. 45 సంవత్సరములు పై బడిన వారికి వ్యాక్సినేషన్ కోసం తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడానికి వెళ్లాలని తెలిపారు. తద్వారా అక్కడ రద్దీ ఏర్పడకుండా, ఎవరికైనా పాజిటివ్ ఉన్నా ఇతరులకు వ్యాపించకుండా ఉంటుందని అన్నారు. రాష్ట్రానికి సరిపడా వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత 18 నుంచి 44 ఏళ్ల వయసు వారికి ప్రారంభిస్తామని అన్నారు.

తెలంగాణలో 18 నుంచి 44 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారు 1.70 కోట్ల మంది ఉన్నారని, వీరికి 3.40 లక్షల డోసులు అవసరమవుతాయని వివరించారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వయసు వారికి సరిపడా వ్యాక్సిన్ నిల్వలు లేనందున వీరికి వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించడం లేదని చెప్పారు. కేంద్రం రాష్ట్రానికి కేవలం 3.90 లక్షల డోసుల వ్యాక్సిన్ మాత్రమే పంపిణీ చేసిందని, రాష్ట్ర అవసరాల మేరకు వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేయాలని కేంద్రానికి లేఖ రాశామని, కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాధానం రాలేదని సిఎస్ సోమేష్‌కుమార్ తెలిపారు.

No use of lockdown in telangana says cs somesh kumar