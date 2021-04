రాష్ట్రంలో స్టాక్ లేక నిలిచిపోయిన పంపిణీ

ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌లోనూ రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి

18 ఏళ్ల పైబడిన వారికి ఇప్పుడే లేదంటున్న ప్రభుత్వం

హైదరాబాద్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ఆగిపోయింది. స్టాక్ లేకపోవడంతోనే ఈరోజు, రేపు పంపిణీని నిలిపివేసినట్లు హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు ప్రకటించారు. ఈమేరకు శుక్రవారం అన్ని జిల్లాల అధికారులకు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1062 ప్రభుత్వ, 206 ప్రైవేట్ కేంద్రాల్లో వ్యాక్సినేషన్ ఏర్పాట్లు చేయగా, డోసులు నిల్వ లేక గత వారం రోజులుగా చాలా తక్కువ సెంటర్లలో టీకా పంపిణీ జరుగుతుంది. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన స్టాక్ సకాలంలో రాకపోవడంతోనే పంపిణీకి ఆటంకం కలుగుతోందని ఆరోగ్యశాఖ చెబుతుంది. దీంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సెంటర్లలో నో వ్యాక్సిన్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేగాక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు సరఫరాను కూడా నిలిపివేసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. కొన్ని కేంద్రాల్లో మాత్రం సెకండ్ డోసులకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.

అయితే ఈ విషయం తెలియక కేంద్రాలకు వెళ్లే వారికి మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అనేక కేంద్రాల్లో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక రోగులు అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు 18 ఏళ్ల పై బడిన వారికీ ఇప్పుడే వ్యాక్సినేషన్ ఉండదని వైద్యశాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది. సిఎం సమీక్ష అనంతరం ఈ కేటగిరీపై ఆలోచిస్తామని అధికారులు అంటున్నారు. కానీ ఇప్పటికే తొలి డోసు తీసుకొని రెండో డోసు షెడ్యూల్ ఉన్న వారికి మాత్రం తప్పనిసరిగా పంపిణీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆరోగ్యశాఖ పేర్కొంటుంది. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రానికి 47,27,070 డోసులు రాగా, వీటిలో 62,970 ఆర్మీ, 9310 బఫర్ స్టాక్‌కు కేటాయించగా, 46,08,675 డోసులను పంపిణీ చేసినట్లు ఆరోగ్యశాఖ పేర్కొంది. అంతేగాక వయల్స్ వేస్టేజ్ కింద మరో 0.99 శాతం డోసులును వ్యాక్సిన్ బులెటెన్‌లో చూపారు.

కొత్తగా మరో 72,034 మందికి వ్యాక్సిన్..

రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో 72,034 మందికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు. వీరిలో 54,379 మంది మొదటి డోసు, 17,655 మంది సెకండ్ డోసు తీసుకున్నారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు 2,43,648 మంది హెల్త్‌కేర్ వర్కర్లు టీకా తీసుకోగా, 1,80,961 మంది సెకండ్ డోసు వేసుకున్నారు. అదే విధంగా 2,42,285 ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లు మొదటి, 80,917 మంది రెండో డోసు వేసుకున్నారు. అంతేగాక 45 ఏళ్ల పై బడిన వారిలో 35,26,360 మంది తొలి, 3,34,503 మంది సెకండ్ డోసు తీసుకున్నారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 46,08675 మందికి టీకాలు ఇచ్చినట్లు ఆరోగ్యశాఖ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

