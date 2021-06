అన్నా డీఎంకేకు పూర్వ వైభవం తెస్తా: శశికళ

తమిళనాడు: అన్నాడి ఎంకెకు మళ్లీ పూర్వ వైభవం తెస్తానని ఆ పార్టీ మాజీ అధినేత్రి, చిన్నమ్మ శశికళ అన్నారు. గుబేంద్రన్ అనే పార్టీ నేతతో శశికళ ఫోన్ లో మాట్లాడిన ఆడియో క్లిప్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. తననెవరూ ఆపలేరని, పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసకొస్తానని, ఈ విషయంలో ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని తన మద్దతుదారులకు భరోసానిచ్చారు. ఒకప్పుడు కార్యకర్తల బలంతోనే కదా.. పార్టీ వైభవోపేతంగా సాగింది.. మరీ ఇప్పుడేందుకు పార్టీని మాజీ సిఎం పళనిస్వామి, పన్నీర్ సెల్వంలకే ఎందుకు అప్పగించారని ప్రశ్నించారు. పార్టీని కేవలం కార్యకర్తలకే అప్పగించినట్టుగా చెప్పారు. తర్వలోనే అన్ని సర్దుకుంటాయని వెల్లడించారు. మళ్లీ ఆమె రాజకీయ పున:ప్రవేశం చేసి అధికారాన్ని చేజికించుకునేందుకు ప్రయాత్నాలు చేస్తున్నట్లు పళనిస్వామి, పన్నీర్ సెల్వం వెల్లడించారు. గతంతో శశికళతో మాట్లాడుతున్నారన్న కారణంగా పార్టీ అధిష్టానం 17 మంది కార్యకర్తలను బహిష్కరిస్తుంది.

AIADMK stern warning to those in touch with Sasikala