ఉద్యమాలకు ఊపిరి

ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఏడాది పాటు సుదీర్ఘ పోరాటం చేసి మూడు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాల రద్దును సాధించుకున్న ఉత్తరాది రైతుల వీరోచిత విజయం స్ఫూర్తితో దేశంలో అటువంటి మరి కొన్ని పోరాటాలు చోటు చేసుకోనున్నా యా? ఆ మూడు చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని మోడీ ప్రకటన చేసిన తర్వాత ఢిల్లీ వద్ద సింఘు సరిహద్దుల ఉద్యమ శిబిరాల్లోని రైతులు వారి ఆందోళనను విరమించుకోలేదంటే ఆయన పట్ల, ఆయన ప్రభుత్వం పట్ల వారికి ఇంకా విశ్వాసం కుదరలేదని చెప్పవలసి వస్తుంది. పార్లమెంటులో చట్టాల ఉపసంహరణ జరగడమే కాకుండా, కనీస మద్దతు ధర కోసం ప్రత్యేక చట్టాన్ని చేయడం, విద్యుత్తు బిల్లును ఉపసంహరించుకోడమనే డిమాండ్లను సాధించుకునే వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని వారు ప్రకటించారు. చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని చేసిన ప్రకటన చిత్తశుద్ధితో కూడినది కాదనే విషయాన్ని రైతు నేతలు గ్రహించినట్టు బోధపడుతున్నది. తన ప్రభుత్వం ఎంతో ఆలోచించి పార్లమెంటు చేత ఆమోదింప చేసి తీసుకొచ్చిన మూడు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు దేశంలోని కోట్లాది మంది చిన్న రైతులకు మేలు చేకూర్చుతాయని ప్రధాని మోడీ తన ఉపసంహరణ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

పంజాబ్, హర్యానా, యుపిల్లోని ధనిక రైతు లాబీ మాత్రమే ఉద్యమాన్ని నడిపించిందనే అభిప్రాయం ఆయన ప్రకటనలో అంతర్లీనంగా ధ్వనించింది. ప్రధాని మోడీ చెప్పిన క్షమాపణ కూడా అనుమానాలకు తావిచ్చేదిగా వుందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ఎన్నో కష్టనష్టాలను భరించి, ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని, ప్రభుత్వ దమనకాండను కూడా లెక్క చేయకుండా చరిత్రాత్మకమైన ఉద్యమాన్ని నిర్వహించిన రైతులకు కాకుండా ప్రధాని జాతికి క్షమాపణ చెప్పారు. చిన్న రైతుల మేలు కోరి తీసుకొచ్చిన చట్టాలను బలమైన ఒక వర్గం వత్తిడిని తట్టుకోలేక వెనక్కు తీసుకోవలసి వస్తున్నందుకు క్షమించాలని ఆయన జాతికి విన్నవించినట్టు స్పష్టపడుతున్నది. ఆ విధంగా ఎంతో అయిష్టంగా తాను ఆ చట్టాలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టు ఆయన బయటపడ్డారు. అటువంటప్పుడు అసలీ రద్దు నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకోవలసి వచ్చింది? రైతు ఉద్యమం దేశ ప్రజలందరి మద్దతునూ పొందింది. దానిని అణచివేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అమలు చేసిన కుటిల వ్యూహాలు, ప్రయోగించిన హింసాకాండ ఉద్యమ రైతుల పట్ల దేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయంగానూ విశేషమైన సానుభూతిని కలిగించింది.

ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యం ముసుగులో ప్రజా వ్యతిరేకమైన, రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన నిర్ణయాలను అమలు పరుస్తున్నదని, దేశ భిన్నత్వంలో ఏకత్వ వారసత్వాన్ని నిర్మూలించదలచిందని ప్రపంచానికి అవగతమైపోయింది. దేశ ప్రజల మనసుల్లోనూ బలంగా నాటుకుపోయింది. ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ సహా ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రతికూల ఫలితాలు చవిచూడవలసి వస్తుందనే భయం బిజెపిని పట్టుకున్నది. ఇటీవల జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మెజారిటీ సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. బిజెపిని రెండో స్థానానికి నెట్టివేసింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా తడాఖా చూపించింది. కొన్ని చోట్ల తన స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకోడం బిజెపికి తలవంపులు తెచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపగల రైతు ఉద్యమానికి లొంగుబాటు ద్వారా తెర దింపాలని సంకల్పించి ఆ మూడు చట్టాల రద్దు నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారనే అభిప్రాయం బలంగానే వ్యక్తమైంది. ప్రజలు తమకు మేలైనవని గట్టిగా విశ్వసిస్తున్న వ్యవస్థలను పార్లమెంటులో గల బలాధిక్యతతో ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా రద్దు చేసినప్పుడు అందుకు వ్యతిరేకత ఎలా వెల్లువెత్తుతుందో రైతు ఉద్యమం రుజువు చేసింది.

పెద్దనోట్ల రద్దు, వస్తు సేవల పన్ను అపసవ్య అమలు వంటి అనేక తీవ్ర నిర్ణయాలు దేశ ప్రజల బతుకుల్లో ఎంతటి బీభత్సాన్ని సృష్టించాయో కళ్లముందున్న కఠోర వాస్తవమే. మత వైషమ్యాలను రెచ్చగొట్టడం ద్వారా ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకోడం, పెంచుకోడం అనే దుర్వూహాన్ని బిజెపి అమలు పరుస్తున్న సంగతి కాదనలేని కఠోర వాస్తవం. ఈ అజెండాను అది వెనక్కి తీసుకునేలా చేయడానికి రైతు ఉద్యమ పంథాయే సరైన మార్గమని దేశంలోని వివిధ ప్రజా సంఘాలు భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తున్నది. అఫ్ఘానిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చే ముస్లిమేతర బాధితులకు మాత్రమే పౌరసత్వం ప్రసాదించడానికి తీసుకు వచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా గతంలో జరిగి ఆగిపోయిన సునిశితమైన పోరాటాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని దానికి సంబంధించిన వర్గాలు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్టు వస్తున్న వార్తలు రైతు ఉద్యమం దేశ ప్రజల్లో రేకెత్తించిన ప్రజాసామిక ప్రతిఘటన కాంక్షను నిరూపిస్తున్నది. ఇది ఎంతైనా హర్షించవలసిన పరిణామం. రాజ్యాంగ హితమైన సైక్యులర్ ప్రజాజీవనాన్ని రూపుమాపి పాలకులు తమ సొంత భావజాలానికనుగుణంగా జాతి గతిని తారుమారు చేయాలనుకోడం సులువైన పని కాదని ప్రజల్లో మళ్లీ రగులుతున్న ఉద్యమ కాంక్ష హెచ్చరిస్తున్నది.

