న్యూఢిల్లీ: కొవిడ్19 నియంత్రణ వ్యాక్సిన్ రెండో డోసు తీసుకున్న వ్యక్తి 28 రోజుల వరకు రక్తదానం చేయొద్దని జాతీయ రక్త మార్పిడి మండలి(ఎన్‌బిటిసి) ఆదేశించింది. ఫిబ్రవరి 17న ఎన్‌బిటిసి పాలకవర్గం ఈమేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నది. మార్చి 5న దీనికి సంబంధించిన ఆదేశాలను ఎన్‌బిటిసి డైరెక్టర్ డా॥సునీల్‌గుప్తా జారీ చేశారు. ఈ ఆదేశాల ప్రకారం రెండో డోస్ తర్వాత 28 రోజుల వరకు, మొదటి డోస్ తర్వాత 56 రోజుల వరకు రక్తదానం చేయొద్దని అర్థం. కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ ఆదేశాలమేరకు రెండు డోసుల మధ్య అంతరం 28 రోజులన్నది తెలిసిందే. అదేవిధంగా రెండో డోస్ తర్వాత రెండు వారాలకు రోగనిరోధకశక్తి అభివృద్ధి చెందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Not donate blood for 28 days after taking last dose