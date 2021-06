న్యూఢిల్లీ : ఇ-కామర్స్ కంపెనీలు నిర్వహించే ఫ్లాష్ సేల్స్‌పై నిషేధం విధించే యోచన ప్రభుత్వానికి ఏమీ లేదని సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు. డిస్కౌంట్ సేల్స్‌తో వినియోగదారులు లబ్ధి పొందుతారని అన్నారు. అయితే మోసపూరిత, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫ్లాష్ సేల్‌కు అవకాశం ఉండదని, ఎందుకంటే వ్యాపారంలో అవి న్యాయమైన పోటీని పరిమితం చేస్తాయని, చిన్న వ్యాపార సంస్థలను పోటీలేనిగా చేస్తాయని అన్నారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ అదనపు కార్యదర్శి నిధి కారె అన్నారు.

అయితే ఇ-కామర్స్ నిబంధనలు మరింత కఠినతరం కానున్నాయని, నిబంధనలకు సవరణలు చేపట్టాలని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ సూచనలు చేసినట్టు వార్తలు వెలువడ్డాయి. కొత్త నిబంధనలతో దేశంలో ఇకామర్స్ సంస్థలు అందించే వస్తు, సేవల ‘ఫ్లాష్ సేల్’పై నిషేధం విధించే అవకాశముందని వచ్చిన వార్తలపై తాజాగా ప్రభుత్వ అధికారి స్పందిస్తూ, అలాంటి యోచన లేదన్నారు.

Not going to ban flash sales on e-commerce sites