ఏ సంస్థనూ నిషేధించే యోచన లేదు

అయితే ఎవరైనా చట్టాలను గౌరవించాలి

ట్విట్టర్‌తో వివాదంపై కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్

న్యూఢిల్లీ: ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ను నిఫేధించాలని ప్రభుత్వం అనుకోవడం లేదని, అయితే ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర ఐటి శాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ చెప్పారు. భారత్‌లో ట్విట్టర్ చట్టపరమైన రక్షణను కోల్పోయిన నేపథ్యంలో మంత్రి గురువారం ఒక న్యూస్ ఏజన్సీతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మూడు నెలలకు పైగా సమయం ఇచ్చినప్పటికీ ట్విట్టర్ నిబంధనలను పాటించకపోవడం వల్లనే అది చట్టపరమైన రక్షణను కోల్పోయిందని మంత్రి చెప్పారు. ‘ మేము ట్విట్టర్‌కు మూడు నెలల సమయం ఇచ్చాం. మిగతా సంస్థలన్నీ నిబంధనలు పాటించాయి. అయితే ట్విట్టర్ మాత్రం పాటించలేదు. ఏ సంస్థ అయినా నిబంధనలు పాటించకపోతే చట్టపరమైన రక్షణను కోల్పోతారని, దేశంలోని చట్టాలను వర్తిస్తాయని ఐటి మార్గదర్శకాలకు సంబంధించిన రూల్ నం.7 స్పష్టంగా చెబుతోంది’ అని రవిశంకర్ ప్రసాద్ చెప్పారు.

కొత్త ఐటి నిబంధనలకు అనుగుణంగా దేశంలో చట్టబద్ధ అధికారులను నియమించక పోవడంతో ట్విట్టర్ బుధవారం దేశంలో చట్టపరమైన రక్షణను కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇప్పుడు ట్విట్టర్‌లో ఏ వినియోగదారుడైనా చేసే చట్ట వ్యతిరేకమైన, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలపై దేశంలోని ట్విట్టర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సహా ఆ సంస్థ ఉన్నతాధికారులను ఇప్పుడు పోఈసులు ప్రశ్నించవచ్చు. భారత్‌లో ట్విట్టర్‌ను నిషేధిస్తారా అని అడగ్గా, ప్రభుత్వం ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ను నిషేధించాలని అనుకోవడం లేదని, అయితే ప్రతి ఒక్కరూ నిబంధనలను పాటించి తీరాలని రవిశంకర్ ప్రసాద్ చెప్పారు. రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా సగం ప్రభుత్వం ట్విట్టర్‌పై ఉంది.

మేము ఎంత నిష్పక్షపాతంగా ఉన్నామో దాన్నిబట్టే తెలుస్తుంది. అయితే నిబంధనలు అందరికీ ఒకటే. మేము ఏ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను నిషేధించాలని అనుకోవడం లేదు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ చట్టప్రకారం నడుచుకోవాలి’ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కొత్త డిజిటల్ నిబంధనలను ఆయన గట్టిగా సమర్థిస్తూ ఒక వేళ భారతీయ కంపెనీలు అమెరికాలో లేదా ఇతర దేశాల్లో వ్యాపారం చేసినప్పుడు అక్కడి చట్టాలను పాటించడం లేదా అని ప్రశ్నించారు. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛకు ప్రమాదం ఏర్పడుతుందన్న ట్విట్టర్ వాదనను మంత్రి తిరస్కరిస్తూ, విమర్శల విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సమస్యా లేదని, అయితే లాభాలు అర్జించే ట్విట్టర్ లాంటి కంపెనీలు ప్రజాస్వామ్యం విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఉపస్యాసాలు ఇస్తున్నాయని ప్రశ్నించారు. ‘దేశంలో 100 కోట్ల మంది సోషల్ మీడియా యూజర్లున్నారు. సంతోషం.

వాళ్లు డబ్బు సంపాదించుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు. యూజర్లందరూ మమ్మల్ని విమర్శించినా బాధ లేదు. అయితే లాభాలు అర్జించే కంపెనీలు మాకు ప్రజాస్వామ్యం గురించి వాళ్లు మమ్మల్ని ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే నేను వాళ్లను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. భారత దేశంలో ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతున్నాయి. మేము అసోంలో గెలిచాం. బెంగాల్‌లో ఓడిపోయాం. స్వతంత్ర న్యాయవ్యవస్థ ప్రభుత్వాన్ని కఠినమైన ప్రశ్నలు అడుగుతుంది, మీడియా మంత్రులను నిలదీస్తుంది. అది భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్యం. వీటి ముసుగులో మీరు నిబంధనలు పాటించకపోతే అది తప్పుడు వాదన వాదన అవుతుంది’ అని రవిశంకర్ ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. కొత్త నిబంధనలపై భయాలను ఆయన తోసిపుచ్చుతూ, వాట్సాస్ వినియోగించే సాధారణ యూజర్లు ఎలాంటి సమస్యా లేకుండా ఆ యాప్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చన్నారు.

Not in favour of banning twitter but norms must be followed