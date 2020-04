ఉద్యోగాలు కాదు.. ప్రాణాలు ముఖ్యం

డబ్లుహెచ్‌ఓ, ఐఎంఎఫ్‌అధినేతల స్పష్టీకరణ

జెనీవా: ఉద్యోగాలకన్నా ముందుగా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడం ముఖ్యమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్లుహెచ్‌ఓ), అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి( ఐఎంఎఫ్) అధినేతలు అంటున్నారు. కరోనాతో ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని వారు ‘మానవత్వానికి చీకటి కాలం’గా అభివర్ణించారు. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు సవ్యంగా జరగాలంటే ముందుగా కరోనా కట్టడి కావాలని డబ్లుహెచ్‌ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధానోమ్ ఐఎంఎఫ్ ఎండి క్రిస్టాలినా జార్జివా అన్నారు.ప్రస్తుతం సమతూకం పాటించడం కష్టమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. చైనాలో మొదట వెలుగు చూసిన మహమ్మారి కరోనా వైరస్ ప్రస్తుతం భూమండలం అతటా వ్యాపించిన విషయం తెలిసిందే. దాదాపు సగం దేశాలు ఏదో ఒక రూపంలో లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 11 లక్షలకు పైగా కరోనా కేసులు నమోదు కాగా 60 వేలకు పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

లాక్‌డౌన్‌ల వల్ల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు లేకపోవడంతో ఉపాధికి ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో వారిద్దరూ బ్రిటీష్ దినపత్రిక ‘ ది డైలీ టెలిగ్రాఫ్’కు సంయుక్తంగా ఒక కథనం రాశారు. ‘ కోవిడ్19ను అదుపు చేసేందుకు ప్రతి దేశం ప్రయత్నిస్తోంది. సమాజ వ్యవస్థను, ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలిపివేసి ముందుకు సాగుతున్నాయి. చాలా చోట్ల ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలా, లేక ఉద్యోగాలా అనే కోణంలో ఆలోచనలు సాగుతున్నాయి. కానీ ఇది తప్పుడు వైఖరి. ముందు వైరస్‌ను కట్టడి చేసి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడమే ఇప్పుడు ప్రథమ కర్తవ్యం. ఇప్పటికే చాలా పేద దేశాల్లో ఆరోగ్య వ్యవస్థలు కరోనా ఊచకోతకు సిద్ధంగా లేవు’ అని వారు అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంక్షోభం, ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభం ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి పుంజుకోవాలంటే కోవిడ్19పై పోరాడక తప్పదు.

ఈ విపత్తు సమయంలో ఎదుగుతున్న మార్కెట్ల ప్రజల కోసం నేతలు ముందడుగు వేయాలి. ఉద్యోగులు, వస్తు సరఫరా,ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావంతో మహమ్మారి కట్టడి కష్టసాధ్యమవుతోంది. అత్యవసర ఆర్థిక సాయం చేయాలని 85 దేశాలు ఐఎంఎఫ్‌ను కోరాయి. అందుకే 50 బిలియన్ డాలర్ల విపత్తు సహాయనిధిని వంద బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాం. వనరులు, సమయం తక్కువగా ఉండడంతో సరైన ప్రాధామ్యాలపై దృష్టి సారించి ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడానికి అందరం కలిసి పని చేయాలి అని టెడ్రోస్, క్రిస్టాలినా ఆ కథనంలో పేర్కొన్నారు.

Not jobs Survivors are important says WHO