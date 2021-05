రాత్రికి రాత్రే ఉత్పత్తి పెంపు అసాధ్యం

భారత్‌లో వ్యాక్సిన్ ఒత్తిడిపై అదర్ పూనావాలా

న్యూఢిల్లీ : వ్యాక్సిన్ తయారీ ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియ, రాత్రికి రాత్రే ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయడం సాధ్యం కాదని సీరమ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్ఐఐ) సిఇఒ అదర్ పూనావాలా పేర్కొన్నారు. ఇటీవల సీరమ్ కంపెనీ తయారు చేసే కొవిషీల్డ్ వ్యాక్సీన్ సరఫరా విషయమై కొందరు శక్తివంతమైన వ్యక్తుల నుంచి పూనావాలాకు బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయి. ప్రస్తుత ఆయన లండన్‌లో ఉన్నారు. ‘నా వ్యాఖ్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని ఉండవచ్చు. అందువల్ల దీనిపై స్పష్టతనివ్వాలని భావించాను’ అని ఆయన అన్నారు. భారతదేశం జనాభా చాలా ఎక్కువ, పెద్ద వారందరికి డోస్‌లను ఉత్పత్తి చేయడం సులువు కాదు. దేశంలో కొవిడ్ రెండో దశ కేసులు పెరుగుతున్న కారణంగా కొవిషీల్డ్ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు వీలైనంతగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నామని పూనావాలా అన్నారు.

కొద్ది రోజుల్లో లండన్ నుంచి భారత్‌కు వస్తానని పూనావాలా ట్విట్టర్‌లో ప్రకటించారు. ‘బ్రిటన్‌లో భాగస్వాములు, వాటాదారులతో సమావేశంగా సానుకూలంగా ఉంది. పుణెలో కోవీషీల్డ్ ఉత్పత్తి వేగంగా జరుగుతోంది. కొద్ది రోజుల్లో భారత్ వచ్చిన అన్ని కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తాను’ అని ఆయన వెల్లడించారు. గత వారం భారత ప్రభుత్వం ‘వై’ కేటగిరి భద్రతను కల్పించిన తర్వాత తొలిసారిగా పూనావామా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బెదరింపు కాల్స్ వచ్చాయని పూనావాలా ‘ది టైమ్స్’ ఇంటర్వూలో చెప్పిన అనంతరం ప్రభుత్వం ఆయనకు వై కేటగిరీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది. లండన్‌కు వెళ్లడం వెనుక ఈ ఒత్తిడే ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. 40 ఏళ్ల పారిశ్రామికవేత్త తన భార్య, పిల్లలతో కలిగి లండన్‌కు వెళ్లారు. బెదిరింపులు ఉన్న నేపథ్యంలో పునావాలా భద్రత కల్పించామని, దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆయన సిఆర్‌పిఎఫ్ కమాండోలు రక్షణగా ఉంటారని భారత ప్రభుత్వ అధికారులు తెలిపారు.

Not possible to ramp up vaccine production overnight