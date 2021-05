దీదీ వర్సెస్ మోడీ

కోల్‌కతా/ఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం, పశ్చిమ బెంగాల్ సిఎం మమతా బెనర్జీ నడుమ వివాదం మరింత ముదురుతోంది. ప్రధాని మోడీ యాస్ తుపాన్ పర్యటన నేపథ్యంలో మమత గైర్హాజరుతో మొదలైన ఘర్షణ చిలికిచిలికి గాలివానలా తయారైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ప్రధానమంత్రి సమీక్షకు హాజరుకాకపోవడంతో బెంగాల్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అలపన్ బంధోపాధ్యాయను రీకాల్ చేస్తూ ఇటీవల మోడీ సర్కార్ ఆదేశాలిచ్చింది. అయితే ఆయనను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిలీవ్ చేసేది లేదని ముఖ్యమంత్రి మమతాబెనర్జీ కేంద్రానికి సోమవారంనాడు స్పష్టం చేశారు. సిఎస్‌ను కేంద్రానికి రిపోర్ట్ చేయాలని వెలువడిన ఏక పక్ష ఉత్తర్వు తనను షాక్‌కు గురి చేసిందన్నారు. రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ఈ ఉత్తర్వులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ ప్రధాని మోడీకి సోమవారం లేఖ రాశారు. కరోనాతో బెంగాల్ విలవిల్లాడుతోందని, దీనికి తోడు యాస్ తుపానుతో మరింత నష్టపోయిందని, ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని రిలీవ్ చేయలేమంటూ ఆమె లేఖలో స్పష్టం చేశారు.

మే 31 నాటికి అంటే సోమవారం నాటికే బంధోపాధ్యాయకు 60 ఏళ్లు నిండాయి. దీంతో ఆయన సర్వీస్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. ఇదే సమయంలో కేంద్రం నుంచి తాను రాసిన లేఖకు తిరుగు సమాధానం రాకపోవడంతో సిఎస్‌గా పదవీ విరమణ చేసిన బంధోపాధ్యాయను గంటలోనే తన ప్రధాన సలహాదారుగా నియమిస్తూ మమత ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తన లేఖకు కేంద్రం సమాధానం ఇవ్వలేదని, అయితే సిఎస్‌కు ఒక లేఖ రాసిందని మమత వెల్లడించారు. మంగళవారంనాటికల్లా నార్త్‌బ్లాక్‌కు వచ్చి రిపోర్టు చేయాలని అందులో సూచించిందని అన్నారు. కేంద్రం వైఖరి ఏకపక్షమని మమత మండిపడ్డారు. అయితే అంతకుముందే తమ రీకాల్ ఆదేశాలను బేఖాతరు చేసిన ప.బెంగాల్ మాజీ సిఎస్ బంధోపాధ్యాపై చర్యలకు కేంద్రం సమాయత్తమవుతోంది. ప.బెంగాల్ మాజీ సిఎస్‌పై చార్జీషీటు జారీ చేసి, కఠిన చర్యలు చేపట్టేందుకు కేంద్రం సిద్ధపడుతోంది.

