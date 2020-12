ప్రతిపాదనలు పరిశీలించండి, రద్దు పట్టు వీడండి

ఆందోళన బాట రైతులకు తోమర్ విజ్ఞప్తి

న్యూఢిల్లీ : రైతుల సంఘాలు సమస్య పరిష్కారానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించాలని వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. రైతులు లేవనెత్తే పలు అంశాలపై వారితో సంప్రదింపులకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని గురువారం ఇక్కడ విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు. చట్టాల రద్దు నిర్ణయమే తమకు కీలకమని ఢిల్లీ శివార్లలోని రైతులు తేల్చిచెప్పారు. ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను బుధవారమే తోసిపుచ్చారు. తమ ఆందోళన మరింత ఉధృతం చేస్తామని, బంద్‌లకు దిగుతామని రైతు సంఘాలు తెలిపాయి. ఈ దశలో వ్యవసాయ మంత్రి స్పందించారు. రైతుల డిమాండ్లకు సంబంధించి కేం ద్రం కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసిందని, వీటిని రైతు సంఘాల వారు క్షుణ్ణంగా సమీక్షించాల్సి ఉందని తెలిపారు.

నూతన చట్టాలలో కొన్ని సవరణలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని, కనీస మద్దతు ధరలపై భరోసా కల్పిస్తూ లిఖిత పూర్వక హామీలు అందిస్తామని సర్కారు తెలిపింది. అయితే సవరణలతో తమ సమస్య పరిష్కారం కాదని ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను రైతులు తిరస్కరించారు. రైతులు స్వేచ్ఛాయుత వ్యాపారాలు చేసుకుని తగు విధంగా గిట్టుబాటు ధరలు దక్కించుకోవాలనే ఆలోచనతోనే ఎవరూ తీసుకురాని విధంగా ఈ చట్టాలను రూ పొందించామని మంత్రి తెలిపారు. పద్ధతి ప్రకా రం అన్ని స్థాయిల్లో చర్చించే చట్టాలు తీసుకువచ్చినట్లు, పార్లమెంట్‌లో ప్రతిపక్షాలు చట్టాల ముసాయిదా దశలలో తమ అభిప్రాయాలు తెలిపాయని తరువాతనే ఉభయ సభలు ఆమోదించాయని తెలిపారు. మండీల నుంచి రైతులకు సరైన విముక్తి కల్పించడం, ఈ విధంగా రైతులు తమ పంటలను ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఎంత ధరకు అయినా విక్రయించుకునే స్వేచ్ఛను కల్పిస్తూ ఈ చట్టాలు తీర్చిదిద్దామని తెలిపారు.

అన్నదాతలతో చర్చలకు తాము ఎల్లవేళలా సిద్ధం అని, కొత్త చట్టాలలో సమస్యలను తెలియచేస్తే వాటిని కేంద్రం పరిష్కరిస్తుందని, సందేహాలను తీరుస్తుందని, తమకు పట్టుదలలు, అహం వంటివి లేవని, ఇప్పటికే రైతులతో పలు మార్లు చర్చించామని, అయితే చట్టాల రద్దుకే పట్టుబడితే ఎట్లా అని ప్రశ్నించారు. రైతుల నుంచి పలు సలహాలు కోరుతున్నామని, వీటిని తాము పరిశీలిస్తామని, ఇదే సమయంలో కేంద్రం ప్రతిపాదనలను రైతు సం ఘాలు సమీక్షించుకుని తగు విధంగా స్పందించాల్సి ఉందని మంత్రి తెలిపారు. తాము పదేపదే కోరినప్పటికీ రైతుల నుంచి ఎటువంటి ఈ నెల 8 వ తేదీ నుంచి కూడా ఎటువంటి సూచనలు రాలేదని, ఈ లోగా తాము చర్చలకు అవసరం అయిన ప్రతిపాదనలు పంపించామని, అయితే వీటిని రైతులు తిరస్కరించారని, ఇది అనుచితం అని, రెండు వైపుల నుంచి సముచిత స్పందన ఉంటేనే పరిష్కారం సాధ్యం అన్నారు.

కేవలం చట్టాల రద్దుకు పట్టుబడితే సమస్య జటిలం అవుతుందని, రైతులతో ఎటువంటి దాపరికాలు లేకుండా అన్ని విషయాలపై చర్చించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని తోమర్ తేల్చిచెప్పారు. మద్దతు ధర, మార్కెట్ల వ్యవస్థపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడబోదని, పైగా ఇప్పటికన్నా మార్కెటింగ్ అవకాశాలు తేలిక అవుతాయని తెలిపారు. కనీస మద్దతు ధరలకు తగు రక్షణ ఉంటుందన్నారు. చట్టాలలో లోపాలు లేవని కేంద్రం భావిస్తోందని, సమస్యలు తలెత్తుతాయని రైతులు భావిస్తే వీటిని సరైన రీతిలో తమకు తెలియచేస్తే వాటిని చక్కదిద్దేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. అయితే పూర్తిగా చట్టాలనే రద్దు చేయాలనడం, లేకపోతే చర్చలకు రామని తెలియచేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా? అనే విషయాన్ని రైతు నేతలకే వదిలిపెడుతున్నామని అన్నారు.

Not right to escalate agitation when talks are still on