కరోనాపై గత స్పందన సమీక్షకు ఇది సమయం కాదు

ఐక్యరాజ్య సమితి చీఫ్ ఆంటోనియో గుటెర్రస్ వ్యాఖ్య

ఐక్యరాజ్యసమితి : కరోనావైరస్ కల్లోలానికి దేశాలు, సంస్థలు గతంలో ఎలా స్పందించాయో వెనక్కు చూసి సమీక్షించడానికి ఇది సమయం కాదని, ప్రపంచ మంతా ఏకమై సంఘీభావంతో ఈ మహమ్మారిని నివారించాలని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రస్ పిలుపునిచ్చారు. చైనాలో కరోనా మొదట వ్యాపించినప్పుడు హెచ్చరించడంలో ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ విఫలమై చైనా అనుకూల వైఖరి అవలంబించిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆరోపించిన తరువాత ఐక్యరాజ్యసమితి అధినేత పై విధంగా స్పందించారు. ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థకు చెందిన వేలాది మంది సిబ్బంది కరోనా నియంత్రణలో ముందున్నారని, దేశాలకు, మానవ సమాజాలకు తగిన సూచనలు ఇవ్వడం లోను, శిక్షణ లోను కావలసిన పరికరాలు సమకూర్చడం లోను సేవ చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. గత ఏడాది కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ విజృంభించినప్పుడు సాహసం, సంకల్పంతో ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ సిబ్బంది ఎలా సేవ చేశారో తాను కాంబో పర్యటనలో గమనించానన్నారు.

