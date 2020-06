డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీయొద్దు

బ్యాంకింగ్ చట్టాలు వారి రక్షణ కొసమే

సిఐఐ కొత్త అధ్యక్షుడు ఉదయ్ కోటక్

న్యూఢిల్లీ: డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను కాపాడడమే బ్యాంకింగ్ చట్టాల లక్ష్యమని, వారికి ఎలాంటి ప్రమాదం వాటిల్లకుండా చూడాలని సిఐఐ కొత్త అధ్యక్షుడు ఉదయ్ కోటక్ పేర్కొన్నారు.

ఆరు నెలల మారటోరియం కాలంలో వడ్డీ మాఫీపై ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. కన్వర్టర్లుగా బ్యాంకులను పేర్కొనడంపై ఆయన స్పందిస్తూ, డిపాజిటర్ల సొమ్ము రుణగ్రస్తులకు ఇచ్చి, దీంతో వారి నుంచి వచ్చిన నగదును పొదుపుదారులకు వడ్డీ చెల్లిస్తామని అన్నారు. బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం ప్రధానంగా డిపాజిటర్ల డబ్బును కాపాడేందుకు ఉద్దేశించినదని, అందువల్ల ఏమీ చేయకూడదని, ఇది డిపాజిటర్ల సొమ్మును ముప్పులో పడేస్తుందని పిటిఐ ఇంటర్వూలో ఉదయ్ కోటక్ పేర్కొన్నారు. మార్చి 27 ఆర్‌బిఐ(భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్ దాఖలైంది.

మారటోరియం సమయంలో రుణాలపై వడ్డీ మినహాయింపుపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ సమాధానమివ్వాలని గురువారం సుప్రీం కోర్టు కోరింది. ఇఎంఐలపై బలవంతపు వడ్డీ మాఫీ వివేకవంతమైన చర్య కాదని, ఇది బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రమాదంలో పడేస్తుందని ఆర్‌బిఐ చెప్పిన తర్వాత సుప్రీంఈ ఆదేశాలిచ్చింది. ఇఎంఐలపై మార్చి నెల నుంచి ఆరు నెలలపాటు ఆర్‌బిఐ మారటోరియం ఇచ్చింది. ఈ కేసు లో రెండు అంశాలు పరిశీలనలో ఉన్నాయని కోర్టు తెలిపింది. ఒకటి మారటోరియం సమయంలో రుణాలపై వడ్డీ వసూలు చేయకూడదు, రెండోది రుణాల వడ్డీపైనా వడ్డీ వేయొద్దనే అంశాలు కోర్టు విచారిస్తోంది.

భారీ అవకాశాలు

కరోనా వైరస్ మహమ్మారి భారతదేశానికి సరికొత్త అవకాశాలను సృష్టించిందని ఉదయ్ కోటక్ అన్నారు. కేంద్రం ఇప్పటికే స్వావలంబన కోసం ప్రోత్సాహక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. అంతకుముందు కార్పొరేట్ పన్ను కూడా తగ్గించింది. అమెరికా, చైనా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం జరుగుతోంది. చైనా నుండి ఇతర దేశాలను భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి ఇది సరైన సమయమని, అయితే వాటిని తీసుకురావడానికి భూమి, కార్మిక సంస్కరణలు చేపట్టాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌ను ప్రోత్సహించాల్సి ఉంటుంది. కరోనావైరస్ మహమ్మారి ప్రజల ఉపాధిని దెబ్బతీసిందని ఉదయ్ కోటక్ అన్నారు.

కరోనా కారణంగా ఎవరి ఉద్యోగానికి ముప్పు ఉన్నవారిని, జీతం రూ.25 వేల కన్నా తక్కువ ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలని అన్నారు. భూమి, కార్మిక సంస్కరణలపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలి. అలాగే సులభతర వ్యాపారం, అమెరికాతో కొనసాగుతున్న వాణిజ్య యుద్ధం కారణంగా చైనాను విడిచిపెట్టిన సంస్థలను ఆకర్షించాలని ఆయన సూచించారు. కరోనా కారణంగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రెండు నెలల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు జరగలేదని అన్నారు. ఈ కారణంగా 2021 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రతికూల వృద్ధి ఉండవచ్చు. అంతే కాకుండా అనేక సంస్థలు 2021 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణించనుందని అంచనా వేశాయి.

Nothing should be done to hurt interest of depositors