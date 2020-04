మే 1 నుంచి బుకింగ్ ప్రారంభం

5 కిలోల బంగినపల్లి బాక్స్ రూ.350

ఉద్యానశాఖ సంచాలకులు వెంకట్రాంరెడ్డి

హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ఉద్యాన శాఖ అధ్వర్యంలో ఫోన్ ద్వారా ఆర్డర్ పై వినియోగదారులకు మామిడి పండ్ల సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించారు. మే 1వ తేదీ నుంచి బుకింగ్‌పై మామిడి పండ్లను సరఫరా చేయనున్నట్లు ఉద్యానశాఖ డైరెక్టర్ ఎల్. వెంకట్రాంరెడ్డి తెలిపారు. లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో ఉధ్యానశాఖ, ఉధ్యాన అభివృద్ధి సంస్థ రైతుల నుంచి మామిడి పండ్లను నేరుగా వినియోగదారులకు చేర్చే విధంగా ఫోన్ ద్వారా ఆర్డర్ తీసుకుని సరఫరా చేయనున్నారు. సహజ పద్దతిలో మాగబెట్టి కార్టన్ బాక్స్‌లలో 5కిలోల చొప్పన(12 నుంచి 15 కాయలు) ప్యాక్ చేసి పండ్లను నేరుగా వినియోగదారుల ఇంటికి పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్ పార్సిల్ సర్వీస్ ద్వారా సరఫరా చేయనుంది.

5కిలోలు బంగినపల్లి మామిడి పండ్ల బాక్స్ ధర రూ.350గా నిర్ణయించారు. రైతుల తోటల నుంచి పక్వదశలో ఉన్న మామిడి కాయలను సేకరిస్తుంది. ఎన్ని బాక్స్‌లు కావాలన్నా బుక్‌చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఆర్డర్ ఇచ్చిన నాలుగైదు రోజుల్లో వినియోగదారులకు చేరుతాయి. రైతుల వద్ద అందుబాటులో ఉన్న మామిడి రకాలను బట్టి ఆర్డర్ తీసుకోనున్నారు. ఉదయం 9గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు 7997724925, 7997724944 ఆర్డర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. 7997724925 నంబర్‌కు గూగుల్‌పే చేసి పూర్తి అడ్రస్, పిన్‌కోడ్‌తో సహా మెసేజ్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవాలని వివరించారు. నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసే వారు ఆంధ్రాబ్యాంక్ గగన్ మహల్ బ్రాంచ్‌లో జమ అయ్యేలా అకౌంట్ నంబరు 013910100083888, ఐఎఫ్‌సి కోడ్ ఎఎన్‌డిబి 0000139 మే1 నుంచి బుకింగ్ ప్రారంభమవుతుందని వెంకట్రాంరెడ్డి వెల్లడించారు.

Now mangoes at your doorstep in Hyderabad