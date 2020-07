స్మార్ట్ డేటా భాగ్యనగరి

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, రూ.500 కోట్లతో నార్సింగిలో త్వరలో ఏర్పాటు

రూ.15 లక్షల కోట్ల వరకు డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రక్రియలో కీలకం కానున్న ఎన్‌పిసిఐ అభివృద్ధి చేయనున్న డేటా కేంద్రం

శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్‌పిసిఐ) ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న స్మార్ట్‌డేటా సెంటర్‌కు శుక్రవారం నాడిక్కడ రాష్ట్ర ఐటి, ఇండస్ట్రీస్, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు. రిటైల్ లావాదేవీలు, డిజిటల్ పేమెంట్ల కోసం ఎన్‌పిసిఐ అంతర్జాతీయ డేటా కేంద్రం ప్రమాణాలతో రూ.500 కోట్లతో నార్సింగ్‌లోని స్మార్ట్‌డేటా కేంద్రాన్ని త్వరలో ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది హైదరాబాద్‌లో మొదటి టైర్…4 కేం ద్రం కానుంది. డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా స్మార్ట్‌డేటా కేంద్రాన్ని ఎన్‌పిసిఐ అభివృద్ధి చేయనుంది. నెలకు 4వేల మిలియన్ల సంఖ్యలో రూ.15 లక్షల కోట్ల వరకు డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రాసెసింగ్‌లో ఈ డేటా కేంద్రం అత్యంత కీలకం కానుంది.

భూకంపాలు, తుఫాన్ల వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి భద్రతా ప్రమాణాలతో పాటు పర్యావరణహితంగా డేటా కేంద్ర నిర్మాణాన్ని చేపడుతోంది. ఎనిమిదంచెల భద్రతతో ఐఒటి ఆథారిత భవన నిర్వహణ వ్యవస్థతో రూపుదిద్దుకోనుంది. దేశంలోనే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా, శర వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఐటి కారిడార్, సహాయక భౌగోళిక ఉనికి, సమృద్ధిగా ఉన్న మానవ వనరుల లభ్యత, క్లాస్ నెట్‌వర్క్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో ఇది ఎంతో ఉత్తమమైంది. ఈ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందిస్తోంది. ఇన్ఫర్మేషన్, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ (ఐసిటి) రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఈ డేటా కేంద్రం రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ ఈక్విటికి తోడ్పడుతుందని తెలుస్తోంది. ఈ కేంద్రం అధిక స్థిరత్వం కోసం మాడ్యులర్ డిజైన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు గ్రీన్ బిల్డింగ్ ఫీచర్స్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్, సోలార్ ప్యానెల్స్‌ను సైతం స్వీకరిస్తుంది. అలాగే ఈ భవనం 1.5 కిలోల పవర్ యూజ్ ఎఫెక్ట్‌నెస్ (పియుఇ) ను కలిగి ఉంటుంది.

ఇది 33 కెవి గ్రిడ్ నుండి నేరుగా అధిక విద్యుత్ లభ్యత ఉంటుంది. స్మార్ట్ డేట్ సెంటర్ నిర్మాణానికి ఎన్‌పిసిఐ తన టర్న్‌కీ కాంట్రాక్టర్‌గా లార్సెన్, టూబ్రో (ఎల్ అండ్ టి)ని భాగస్వామ్య ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఎన్‌పిసిఐ సిఇఒ దిలీప్ అస్బే మాట్లాడుతూ, తమ స్మార్ట్ డేటా సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి కెటిఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. డిజిటల్ లావాదేవీలను మరింతగా ప్రొత్సహించే లక్షంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలిపారు. ఆర్‌బిఐ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్కువ నగదు లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి డిజిటల్ లావాదేవీల వైపు వినియోగదారులను ప్రోత్సహించడం కోసం డేటా సెంటర్‌ను నెలకొల్పుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పైగా స్మార్ట్ డేటా సెంటర్‌తో రాష్ట్రంలో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం పట్ల ఆయన తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటి శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి జయేష్‌రంజన్‌తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు.

IT Minister @KTRTRS formally laid the foundation stone for Smart Data Center of National Payment Corporation of India (NPCI) in Hyderabad. NPCI leadership team and IT Principal Secretary @jayeshRanjan were present. pic.twitter.com/roV3r9Bnce

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) July 2, 2020