ఆ రెండూ వేర్వేరు

ఎన్‌ఆర్‌సికి ఎన్‌పిఆర్‌కు లింక్ లేదు

ప్రధాని చెప్పింది కరెక్టే

ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు

కేరళ, బెంగాల్ సిఎంలకు హితవు

న్యూఢిల్లీ : జాతీయ పౌర చిట్టా (ఎన్‌ఆర్‌సి), జాతీయ జనాభా పట్టిక (ఎన్‌పిఆర్)కు ఎటువంటి సంబంధం లేదని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. ఎన్‌పిఆర్‌కు కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపిన తరువాత మంగళవారం అమిత్ షా స్పందించారు. జనాభాకు సంబంధించి ఇది డిజిటల్ రూపం అని స్పష్టం చేశారు. ఒక వార్తాసంస్థకు ప్రస్తుత నేపథ్యంలో అమిత్ షా ఇంటర్వూ ఇచ్చారు. ఈ ప్రక్రియకు పౌరులు తమ ఓటరు కార్డు లేదా మరే ఇతర గుర్తింపు ప్రాతిపదిక పత్రం లేదా కార్డు చూపిస్తే సరిపోతుందని అమిత్ షా చెప్పారు.

ఎన్‌ఆర్‌సిపై ప్రతిపక్షాలు రాజకీయాలకు దిగరాదని అన్నారు. ఎన్‌ఆర్‌సిపై ప్రధాని సరిగ్గానే చెప్పారని, ఈ ప్రక్రియను దేశవ్యాప్తం చేసే ఉద్ధేశం ప్రస్తుతానికి లేదని, దీనిపై చర్చ కూడా జరగలేదని, ప్రధాని ఈవిషయాన్ని స్పష్టం చేశారని అమిత్ షా తెలిపారు. ఇక దేశంలోని పౌరుల గుర్తింపు డాటాను సమగ్రం చేయడమే ఎన్‌పిఆర్ ప్రక్రి య ఉద్ధేశమని వివరించారు. పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ రాష్ట్రాల సిఎంలు వేర్వేరుగా తాము ఎన్‌పిఆర్ ప్రక్రియలో పాలుపంచుకునేది లేదని ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన స్పందిస్తూ ఈ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు తమ నిర్ణయాన్ని పునః సమీక్షించుకుంటే మంచిదని తెలిపారు.

ప్రభుత్వ పథకాలతో లబ్ధి పొందే పేదలకు సరైన సాయం అందించేందుకు ఈ ప్రక్రియను చేపట్టారని వివరించారు. ఈ కోణంలో ఇద్దరు సిఎంలు ఆలోచించాల్సి ఉందని, ప్రక్రియను బహిష్కరిస్తామనే నిర్ణయాన్ని వెనకకు తీసుకుంటే మంచిదని షా సూచించారు. తాను ఈ రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడుతానని మంత్రి తెలిపారు. రాజకీయ విభేదాలతో ప్రభుత్వ పథకాలను పేదలకు అందకుండా చేయవద్దని తాను పదేపదే సవినయంగా వారిని అభ్యర్థిస్తున్నానని చెప్పారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఈ పట్టిక ప్రాతిపదిక అవుతుందని మంత్రి తెలిపారు. పట్టికను ఆధారంగా చేసుకుని తగు విధంగా పేదలకు వాటి ఫలాలను అందించేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందన్నారు.

మేం తూర్పు అంటే ఒవైసి పడమర అంటారు

ఎన్‌ఆర్‌సికి మారుపేరే ఎన్‌పిఆర్ అని, రెండింటి ఉద్ధేశం ఒక్కటే అని ఎంఐఎం నేత అసదుద్దిన్ ఒవైసీ విమర్శించడంపై అమిత్ షా ఘాటుగా స్పందించారు. బిజెపి ఏది చెపితే దానికి వ్యతిరేకంగా స్పందించడం ఒవైసీ నైజం అన్నారు. సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అంటే ఆయన పడమర అంటారు. ఇది ఆయన వైఖరి. అయితే ఎన్‌పిఆర్‌కు ఎన్‌ఆర్‌సికి ఎటువంటి లింక్ లేదనే విషయాన్ని ఆయనకు ఈ సందర్భంగా తెలియచేయాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. నిజానికి ఎన్‌పిఆర్ బిజెపి ఎన్నికల ప్రణాళికలో లేనేలేదని, అయితే కాంగ్రెస్ ఆరంభించిన మంచి ప్రక్రియను తాము కొనసాగిస్తున్నామని వివరించారు.

పౌరసత్వ కల్పనకే సిఎఎ

ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన పౌరసత్వ చట్టం కేవలం ప్రజలకు పౌరసత్వం ఇవ్వడానికే తప్ప ఎవరి నుంచి ఏదీ లాక్కోవడానికి కాదని అమిత్ షా తెలిపారు. ఇక జాతీయ జనాభా పట్టిక కేవలం సాధారణ నివాసితుల చిట్టా అన్నారు. ఇది దశాబ్దాల ప్రక్రియ. వేరే రాష్ట్రాలకు తరలివెళ్లిన వారిని ఈ పట్టికతో గుర్తించేందుకు వీలేర్పడుతుందని తెలిపారు. మృతులను పట్టికలో నుంచి తీసివేసి, కొత్తగా పుట్టిన వారిని చేర్చేందుకు వీలేర్పడుతుందన్నారు. ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏమీ చేయడం లేదని, గత ప్రభుత్వాలు చేపట్టిన దానిని సాగిస్తున్నామని వివరించారు.

యుపిఎ ప్రభుత్వ కార్యక్రమానికి ఇది కొనసాగింపు అన్నారు. రాజ్యాంగపరమైన ఈ ప్రక్రియను గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరంభించిందని, ఇది తమ ఎన్నికల వాగ్దాన పత్రంలో లేనేలేదని తెలిపారు. వారు మంచి పనిచేపట్టారని, దీనిని తాము ముందుకు తీసుకువెళ్లుతున్నామని అంతకు మించి ఏమీ లేదన్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టే ఎన్‌పిఆర్‌తో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ప్రజల ఉద్ధరణకు మరింత మంచి మార్గం ఏర్పడుతుందని చెప్పారు. అంతేకానీ దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని ఏ వ్యక్తి పౌరసత్వాన్ని ఖరారు చేయడం జరగదని వివరించారు.

