చీపురు పట్టి ఊడ్చిన రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్.. వీడియో

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కారణంగా లాక్‌డౌన్ హాలిడేస్‌ను సెలబ్రెటీలు తమదైన శైలిలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అయితే, లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో గృహ హింస ఎక్కువ కావడంతో.. భార్య, భర్తలు ఇద్దరూ సంయమనం పాటించాలని పలువురు సినీ సెలబ్రిటీలు వీడియో ద్వారా సందేశం ఇస్తున్నారు. దర్శకులు, హీరోలు ఇంట్లో గిన్నెలు తోమడం, ఇళ్లు ఊడ్చడం, తూడవడం వంటి పనులు చేసి తమ భార్యలకు సహాయపడుతూ ఇతరులకు ఛాలెంజ్ విసురుతున్నారు. తాజాగా జక్కన విసిరిన ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లు వీడియోలను షేర్ చేశారు. ఇంటిని తూడ‌వ‌డం, చీపురు ప‌ట్టి ఊడ్చ‌డం వంటి పనుల చేసిన ఎన్టీఆర్.. మన ఇంట్లో ప్రేమలు ఆప్యాయతలే కాదు, పనులను కూడా పంచుకుందాం. మీరు పని భారాన్ని పంచుకున్నప్పుడు అది సరదాగా ఉంటుందని ఎన్టీఆర్ వీడియోని షేర్ చేశాడు. అనంతరం ఈ ఛాలెంజ్‌ని బాల‌య్య‌, చిరంజీవి, నాగార్జున‌, వెంక‌టేష్‌, కొర‌టాల శివ‌కి విసిరాడు. ఇక, రామ్ చరణ్ కూడా ఇంట్లో బ‌ట్ట‌లు స‌ర్ద‌డం, మొక్క‌ల‌కి నీరు పోయడం, కాఫీ ఫెట్ట‌డం, ఇల్లు తూడవ‌డం వంటి ప‌నులు చేశాడు. ఈ ఛాలెంజ్‌ని బాలీవుడ్ హీరో ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌తో పాటు శ‌ర్వానంద్‌, త్రివిక్ర‌మ్ శ్రీనివాస్, రానాలకు స్వీకరించాలని కోరాడు.

Done @ssrajamouli garu !!

Let's take pride in doing chores at home! Let's be real men and help the women by sharing the work load.#BetheREALMAN

I further nominate Trivikram garu, @RanveerOfficial, @RanaDaggubati and @ImSharwanand to take up the challenge. pic.twitter.com/ItQ0zNQOR8

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) April 21, 2020