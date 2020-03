ఎన్టీఆర్, రామ్‌చరణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’ విడుదల కోసం ప్రేక్షకులు, అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే కరోనా కారణంగా ఈ చిత్రం షూటింగ్ నిలిచిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’ టీమ్ ఎన్టీఆర్, రామ్‌చరణ్‌లతో ప్రత్యేకంగా ఓ వీడియో షూట్ చేసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసింది. ఇది కరోనా వైరస్‌కి సంబంధించినది. ఇందులో కరోనా వైరస్ సోకకుండా ఏం చేయాలి? అన్న దానిపై కొన్ని సూచనలు చేశారు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్. ఈ వీడియోకి లక్షల్లో వ్యూస్ వచ్చి పడుతున్నాయి. ఈ స్టార్లు ఇద్దరూ కరోనా వైరస్ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా బారినపడకుండా ఉండవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

The world is going through one of its hardest times. The only way to get past #COVID19 is not panicking and spreading awareness.

Stay Hygienic. Stay Safe! pic.twitter.com/UMHnLmdkA8

