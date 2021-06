నన్ను కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నారు

ప్రగతిశీల తెలంగాణ సమాజానికి వందనాలు

తెలుగు ప్రజల అపార ప్రేమాభిమానాలతో భావోద్వేగానికి గురయ్యా

ప్రజల దీవెనలతో బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తా

యాదాద్రి ఆలయ అభివృద్ధికి జరుగుతున్న కృషి ప్రశంసనీయం

తెలంగాణ గవర్నర్, సిఎం కెసిఆర్, హైకోర్టు సిజెలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు : సిజెఐ రమణ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల దీవెనలతో సిజెఐగా రాజ్యంగ బద్ధ విధులను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తానని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్.వి రమణ స్పష్టం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాలలో వారం రోజుల పర్యటన అనంతరం ఆదివారం నాడు సిజెఐ దంపతులు హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ పయనమయ్యా రు. ఈ సందర్భంగా సిజెఐ మాట్లాడుతూ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వారం రోజుల పర్యటన ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని తెలుగు ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళి సై సౌందర్‌రాజన్, సిఎం కెసిఆర్ ,హైకోర్టు సిజె, న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, సకల పక్షాల నాయకులు, అ ధికారులకు జస్టిస్ ఎన్‌విరమణ ప్రత్యే క ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యటనలో భావోద్వేగానికి గురయ్యాననని, తనను పసిబిడ్డలా అక్కునజేర్చుకుని, అపార ప్రేమాభిమానాలు చూపించారని పేర్కొన్నారు.

తన తల్లిదండ్రులు ఈ లోకంలో లేరన్న వాస్తవం బాధిస్తూ ఉండేదన్నారు. వారం రోజుల పర్యటనలో ఆశీర్వచనాలతో నిష్కల్మషం ముంచెత్తిందన్నారు. ప్రగతిశీల తెలంగాణ సమాజానికి వందనాలు తెలిపారు. తన జీవితంలో భావోద్వేగానికి గురైన సందర్భాల్లో ఈ పర్యటన ఒకటన్నారు. యాదాద్రి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ కృషి ప్రశంసనీయమని జస్టిస్ ఎన్‌వీ రమణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కొనియాడారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కొవిడ్ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండని, కరోనా ముప్పు తొలగిందని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించేవరకు ప్రజలందరూ జాగ్రత్తగా ఉండలన్నారు. తెలుగు ప్రజలు దయచేసి కొవిడ్ నిబంధనలు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తూనే ఉండాలన్నారు. వారం రోజుల పాటు తనను, తన సిబ్బందిని కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, రాజ్‌భవన్, హైకోర్టు సిబ్బంది, పోలీసులు, పాత్రికేయులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.

NV Ramana has penned an emotional note to people of telugu states