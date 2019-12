చెట్టుకు కట్టేసి యువకుడిపై దాడి…. నీళ్లు అడిగితే ముఖంపై మూత్రం పోశారు…

భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రం ఖోర్ధా ప్రాంతంలో కైపాదార్ గ్రామంలో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రేమ వ్యవహారం బయటపడడంతో ఓ యువకుడిని చెట్టుకు కట్టేసి ముగ్గురు వ్యక్తులు తీవ్రంగా కొట్టారు. అనంతరం యువకుడు దాహం వేస్తుండడంతో నీళ్లు కావాలని అడిగాడు. దీంతో బాధితుడి ముఖంపై నిందితులు మూత్రం పోశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిమ్న కులానికి చెందిన యువకుడు అగ్ర కులానికి చెందిన అమ్మాయిని ప్రేమించడంతో అతడిపై దాడి చేశారని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు.

Courtesy by Naxatra News

Odisha Youth Thrashed, Urinated Upon By Miscreants,According to the villagers, the youth was attacked over a love affair and police swung into action