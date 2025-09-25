Friday, September 26, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమాస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

పవన్ అభిమానులకు విందు భోజనం లాంటి మూవీ ‘ఓజీ’

7
- Advertisement -
- Advertisement -

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు, సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూసిన చిత్రం ‘ఓజీ’. సుజీత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మ కంగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ, ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్, ప్రకాష్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. తమన్ స్వరకర్తగా వ్యవహ రించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి తన అభిమాన కథానాయకుడిని దర్శకుడు సుజీత్ ఎలా చూపించాడు? ఆకాశాన్నంటే అంచ నాలను ‘ఓజీ’ అందుకుందా? తెలుసుకుందాం.

కథ: ఓజాస్ గంభీర అలియాస్ ఓజీ (పవన్ కళ్యాణ్) ఒక అనాథ. జపాన్‌లో సమురాయిల సమూహంలో పెరిగి పెద్దవాడవుతూ మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకున్న అతను.. అక్కడి నుంచి అనుకోని పరిస్థితుల్లో శరణార్థిగా ముంబయికి బయల్దేరతాడు. ఆ ప్రయాణంలో తన మనుషులను.. తన సంపదను కాపాడిన ఓజాస్ ను సొంత కొడుకులా చూసుకుంటాడు సత్య దాదా (ప్రకాష్ రాజ్). ముంబయిలో పోర్టు పెట్టి వేల మందికి ఉపాధి కల్పించిన సత్య దాదాను ఓజాస్ జాగ్రత్తగా కాపాడు కుంటూ వస్తుంటాడు. అలాంటి వాడు కొన్ని కారణాలతో సత్య దాదాకు దూరమై.. ముంబయిని వదిలి వెళ్లిపోతాడు. పదేళ్లకు పైగా ఆ నగరం వైపు చూడడు. కానీ ఓమి బవు (ఇమ్రాన్ హష్మి) అనే మాఫియా డాన్ కారణంగా సత్య దాదా కుటుంబంలో అనుకోని పరిణామాలు చోటు చేసుకుని.. పోర్టు ప్రమాదంలో పడ్డ స్థితిలో ఓజీ తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. ఇంతకీ ఓమి ఎవరు.. అతడి లక్ష్యమేంటి.. తన వల్ల సత్య దాదాకు వచ్చిన కష్టమేంటి.. ముంబయికి తిరిగొచ్చిన ఓజీ.. ఓమిని ఢీకొని గెలిచాడా.. అన్ని సమస్యలనూ పరిష్కరించాడా.. అన్నది మిగతా కథ.

కథనం, విశ్లేషణ: ఒక సగటు అభిమాని కోణంలో పవన్ నుంచి ది బెస్ట్ రాబట్టుకోవడానికి దర్శకుడు సుజీత్ ఏం చేయాలో అంతా చేశాడు. జపాన్ నేపథ్యం తీసుకుని సమురాయిల శిక్షణలో రాటుదేలిన కుర్రాడిగా హీరో పాత్రను కాస్త భిన్నమైన నేపథ్యంతో మొదలుపెట్టి సినిమాను ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా నడిపించాడు సుజీత్. పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి ఎంతో కాలంగా మిస్ అవుతున్న ఒక స్టైలిష్ గ్యాంగ్‌స్టర్ తరహా ట్రీట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు ఓజి సినిమా మంచి విందు భోజనం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. సినిమాలో సత్యా దాదా కుటుంబానికి ఓజీ దూరం కావడం, అజ్ఞాతంలో అతను గడిపిన జీవితం, భార్యతో అనుబంధం, కూతురు కోసం పరితపించే సన్నివేశాలు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ను ఆకట్టుకుంటాయి. సినిమా ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకూ ఆద్యంతం ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతూ ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మైమరపించింది.

1993లో ముంబయినగరాన్ని కుదిపేసిన బాంబు పేలుళ్లను సంఘటనను జ్ఞప్తికి తెచ్చేలా ఈ కథను సుజీత్ అద్భుతంగా రాసుకున్నాడు. ఈ చిత్రంలో పవన్‌కళ్యాణ్ తన అద్భుత నటన, భారీ పోరాటాలతో అభిమానులను మైమరిపించాడు. హీరోయిన్ ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్, ప్రకాష్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, ఇమ్రాన్ హష్మీ చక్కటి నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. తమన్ అద్భుతమైన ఆర్.ఆర్.తో కట్టి పడేశాడు. పవన్ కళ్యాణ్ తో చేసిన వకీల్ సాబ్, భీమ్లా నాయక్, బ్రో సినిమాలకు మించి పోయేలా నేపథ్య సంగీతం అందించాడు. మొత్తానికి యాక్షన్ సన్నివేశాలు, విభిన్నమైన భావోద్వేగాలతో ‘ఓజీ’ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించి సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించింది.

Also Read: ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

- Advertisement -
Previous article
శుక్రవారం రాశిఫలాలు (26-09-2025)
Next article
ఆసియా కప్ సూపర్ 4.. నేడు లంకతో భారత్ ఢీ

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

ఆసియా కప్ సూపర్ 4.. నేడు లంకతో భారత్ ఢీ

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (26-09-2025)

పంచాయతీ కార్యదర్శిని సస్పెండ్ చేయండి: మంత్రి పొంగులేటి

ఏయూలో విద్యార్థి మృతి

రాబోయే రోజుల్లో హర్యానాలో ఐఎన్‌ఎల్‌డీ అధికారంలోకి రాబోతుంది

హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణను కేంద్రం అడ్డుకోవడం లేదు: కిషన్‌రెడ్డి

ఎన్నికల ముందు లాలూ ప్రసాద్‌కు ఇంటిపోరు

సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా పల్లా వెంకట్ రెడ్డి

త్వరలో ట్రంప్-మోడీ భేటీ!

నాలుగు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

రైలు బోల్తా… ఏడుగురు బౌద్ధ సన్యాసుల మృతి

ఐరాసలో చేదు అనుభవాలు.. సీక్రెట్ సర్వీస్ దర్యాప్తుకు ట్రంప్ ఆదేశం

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్.. భారత జట్టు ప్రకటన

ఓజి సినిమా టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?

మంత్రి కొండా సురేఖతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ భేటీ

భూభారతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపు

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం.. అధికారులకు సిఎం ఆదేశాలు..

‘ఒజి’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే.. మరీ అంత త్వరగానా..?

ఆ విషయంలో ‘ఒజి’ చిత్ర యూనిట్‌కి స్వల్ప ఊరట

‘పూరి’ గీసిన ‘చిరు’ చిత్రం.. ఆయనకెంతో స్పెషల్

వివిధ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం: కిషన్ రెడ్డి

బాలీవుడ్ డైలాగ్‌తో బుమ్రాపై సంజనా ప్రశంసలు

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

హీరో జయం రవికి షాక్.. అతడి ఇల్లు వేలం

బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత

జగన్ సభకు వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలి: అయ్యన్న పాత్రుడు

విండీస్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు జట్టు ప్రకటన.. సీనియర్‌పై వేటు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.