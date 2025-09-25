Thursday, September 25, 2025
తాజా వార్తలు
తాజా వార్తలు

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

1
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ఓజీ’ గురువారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. యంగ్ డైరెక్టర్ సుజీత్ తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ కు పాజిటీవ్ టాక్ వస్తోంది. అలాగే, ఈ మూవీకి రివ్యూస్ కూడా పాజిటీవ్ గా వస్తున్నాయి. నిన్న రాత్రి ప్రిమియర్స్ నుంచే థియేటర్ల వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది. తమ హీరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టేశాడంటూ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫ్యాన్స్, పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఈ సినిమా చూసేందుకు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. థియేటర్ల వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ వస్తుండటంతో చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సినిమాలో సాహో రిఫరెన్స్ ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఓ రిపోర్టర్ ఓజి యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడగగా.. సుజీత్ ఆ ఆలోచన ఉందని స్పష్టం చేశారు. దీంతో పవన్, ప్రభాస్ కాంబినేషన్ లో ఓజి 2 తెరకెక్కే చాన్స్ ఉంది. ఇదే నిజమైతే అటు పవర్ స్టార్.. ఇటు రెబల్ స్టార్ అభిమానులకు పండగనే చెప్పొచ్చు.

