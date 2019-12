ఛండీగఢ్: పంజాబ్‌లోని ఫగ్వారా జిల్లాలో కలప మిషన్‌లో వృద్ధుడు పడడంతో మొండెం నుంచి తల వేర్వేరు భాగాలుగా విడిపోయాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. అజిత్ సింగ్ (65) అనే వ్యక్తి గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కలప కోసే మిషన్ పని చేస్తున్నాడు. ఆ మిషన్ అజిత్ ఆపరేట్ చేసేవాడు. ప్రమాదవశాత్తు మిషన్ బ్లేడ్‌పై పడిపోవడంతో మొండెం నుంచి తల వేరుపడింది. యజమాని సమాచారం మేరకు విజయ్ కన్వార్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతుడికి పర్మిందర్ సింగ్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

