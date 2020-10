మాదాపూర్ లో కారు బీభత్సం

హైదరాబాద్: నగరంలోని మాదాపూర్ లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం కారు బీభత్సం సృష్టించింది. రోడ్డు దాటుతున్న ఇద్దరిపైకి కారు దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రుని పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. కారు నడుపుతున్న వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారు జూబ్లీహిల్స్ నుంచి అతివేగంగా వస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

One Dead One Injured in Road Accident At Madhapur