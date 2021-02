హైదరాబాద్: సంగారెడ్డి ట్రాన్స్ కో కార్యలయం వద్ద శనివారం ఉదయం రోడ్డుప్రమాదం సంభవించింది. ఆగిఉన్న లారీని బైక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరోకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రున్ని చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. అధిక వేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు వెల్లడించారు.

One died in Bike collides with parked truck At Sangareddy