హైదరాబాద్: కామారెడ్డి జిల్లాలో ఆదివారం రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ లారీని అంబులెన్స్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. స్థానికంగా ఉండే ఓ వ్యక్తి విషం తాగాడు. దీంతో కుటుంబీకులు అంబులెన్స్ కి సమాచారం ఇచ్చారు. అక్కడికి చేరుకున్న ఎల్లారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి అంబులెన్స్ సిబ్బంది అతనిని పరిశీలించి ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా ఉగ్రవాయి స్టేజీ వద్ద లారీని అంబులెన్స్ ఢీకొని ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో విషయం తాగిన వ్యక్తి ఆస్పత్రికి చేరుకోకముందే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

one dies after ambulance collides with lorry at kamareddy