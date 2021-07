నేరడిగొండ: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నేరడిగొండ టోల్ ప్లాజా వద్ద శనివారం మధ్యాహ్నం రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. బైకును లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. వారిని పరీక్షించిన వైద్యులు పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వెల్లడించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

One person was killed in road accident in adilabad