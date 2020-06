భద్రతాదళాల కాల్పుల్లో ఉగ్రవాది హతం

రాజౌరి: జమ్మూకశ్మీర్‌ రాజౌరిలోని కలకోటే ప్రాంతంలో భద్రతాదళాలకు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. భద్రతాదళాల కాల్పుల్లో ఒక ఉగ్రవాది హతమయ్యాడు. ఉగ్రవాదులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని భద్రత సిబ్బంది చుట్టుముట్టింది. భద్రతాదళాలు, ఉగ్రవాదుల మధ్య కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. రాజౌరి సెక్టార్‌లో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారన్న సమాచారంతో ఆ ప్రాంతాలను గురువారం రాత్రి నుంచే భద్రతాదళాలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. అయితే సరిహద్దుల గుండా ఉగ్రవాదులు దేశంలోకి చొరబడే అవకాశమున్నట్లు నిఘా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మేరకు భద్రతాబలగాలు ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ఉగ్రవాదుల కదలికలపై నిఘా పెట్టారు.

