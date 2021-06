జులై 1 నుంచి ఒకటో తరగతి నుంచి పిజి వరకు ఆన్‌లైన్ తరగతులు

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆగస్టు 1 నుంచి ఒకటి, రెండు తరగతులకు డిజిటల్ పాఠాలు

ఎంసెట్, ఇతర సెట్ పరీక్షలు యథాతధం

విద్యాశాఖ మంత్రి పి.సబితా ఇంద్రారెడ్డి

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో కెజి టు పిజి వరకు ఆన్‌లైన్ తరగతులు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి వెల్లడించారు. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఇంటర్‌నెట్ సౌకర్యం లేనివారికి గత ఏడాది మాదిరిగానే, దూరదర్శన్ యాదగిరి, టీశాట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్ బోధన నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. కరోనా పూర్తిస్థాయిలో తగ్గుముఖం పట్టని నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఆన్‌లైన్ తరగతులే నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారని. ఎంసెట్, ఇతర సెట్ పరీక్షల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవని స్పష్టం చేశారు. విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకుని డిగ్రీ, పిజి పరీక్షలను జులైలో నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో ఆన్‌లైన్ తరగతులు నిర్వహించకముందే, మన రాష్ట్రంలో దూరదర్శన్ యాదగిరి, టీ శాట్ ఛానళ్ల ద్వారా ఆన్‌లైన్ పాఠాలు చెప్పినట్లు మంత్రి సబిత చెప్పారు.

దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం ప్రశంసలు కురిపించిందని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు విద్యా సంవత్సరాన్ని నష్టపోకుండా ఉండేందుకు గుణాత్మకమైన డిజటల్, ఆన్‌లైన్ తరగతులను నిర్వహించబోతున్నామని తెలిపారు. సోమవారం తన కార్యాలయంలో విద్యాశాఖ అధికారులతో మంత్రి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.ఈ సందర్భంగా మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ, మూడవ తరగతి నుంచి పిజి వరకు జులై 1వ తేదీ నుంచి డిజిటల్, ఆన్‌లైన్ తరగతులను నిర్వహించనున్నామని అన్నారు. ఆగస్టు 1 నుంచి ఒకటి, రెండవ తరగతి విద్యార్థులకు ఆన్‌లైన్ తరగతులు ప్రారంభించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

కానీ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మాత్రం జులై 1 నుంచి ఆన్‌లైన్ తరగతులు ప్రారంభించుకోవచ్చని అన్నారు. విద్యార్థులు టెలివిజన్, స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా ఈ పాఠాలను వీక్షిస్తారని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోందని, ఎవరి వద్దనైనా టీవీలు లేకపోతే గ్రామపంచాయితీ కార్యాలయాల్లోనూ, గ్రంధాలయాల్లోని టీవిలను వినియోగించుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించనున్నట్లు తెలిపారు. డిజిటల్, ఆన్‌లైన్ తరగతులను నిర్వహించడం ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యనభ్యసిస్తున్న దాదాపు 27 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుందని మంత్రి వెల్లడించారు.

ఎస్‌సిఇఆర్‌టి వెబ్‌సైట్‌లో డిజిటల్ క్లాసులు, వర్క్ షీట్లు

విద్యార్థులకు అవసరమైన పాఠ్యపుస్తకాలను సంబంధిత పాఠశాలలకు చేరవేసే ప్రక్రియ దాదాపు 90 శాతం పూర్తయిందని మంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న డిజిటల్, ఆన్‌లైన్ తరగతుల వల్ల విద్యార్థులకు ఏవైనా అనుమానాలుంటే నివృత్తి చేయాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించామని అన్నారు. ఆన్‌లైన్ తరగతులకు సంబంధించి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించామని పేర్కొన్నారు. ఏదేని కారణం వల్ల దూరదర్శన్, టి సాట్ పాఠాలను వీక్షించని వారి కోసం ఆ డిజిటల్ పాఠాలను ప్రత్యేకంగా టి సాట్ యాప్‌లోనూ, దూరదర్శన్ యూట్యూబ్‌లోనూ అందుబాటులో ఉంచుతున్నామని, అందుబాటులో ఉన్న సమయాల్లో డిజిటల్ పాఠాలను పునశ్చరణ చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు.

విద్యార్థులకు సంబంధించిన డిజిటల్ క్లాసులు, వర్క్ షీట్లను కూడా ఎస్‌సిఇఆర్‌టికి సంబంధించిన htts://scert.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో పొందవచ్చని అన్నారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు మధ్య దాదాపు 75 వేల వాట్సప్ గ్రూపులును ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. డిగ్రీ, పిజి, ఇంజనీరింగ్, డిప్లొమో ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలను నిర్వహించేందుకు ఆయా యూనివర్సిటీలు కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించి జూలై మాసంలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. పాఠశాల స్థాయి నుండి డిగ్రీ వరకు ఉపాధ్యాయులు, బోధనా సిబ్బంది ప్రతీ రోజూ 50 శాతం వస్తే చాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్ టి.పాపిరెడ్డి , వైస్ చైర్మన్లు ఆర్.లింబాద్రి, వి.వెంకటరమణ, విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా, కళాశాల,సాంకేతిక విద్య కమిషనర్ నవీన్ మిట్టల్, ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి సయ్యద్ ఉమర్ జలీల్, పాఠశాల విద్య డైరెక్టర్ దేవసేన తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Online classes will start for KG to PG from july 1