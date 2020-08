ఆహ్వాన లేఖలో ఐదుగురి పేర్లే

వేదికపై ప్రధాని మోడీతో మరో నలుగురు

రామజన్మభూమి మందిరానికి భూమిపూజ రేపే

ఆహ్వాన లేఖలపై సెక్యూరిటీ బార్ కోడ్

అయోధ్య వాసులకే ఆహ్వానం

కరోనా కారణంగా అద్వానీ, జోషి దూరం

న్యూఢిల్లీ: ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యలో రామజన్మభూమి మందిర నిర్మాణానికి సంబంధించిన భూమిపూజ శుభముహూర్తానికి రెండు రోజుల ముందు ఈ మహత్తర కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన లేఖలను సోమవారం ఆవిష్కరించారు. దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి ఉధృతంగా ఉన్న తరుణంలో జరుగుతున్న ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానితుల సంఖ్యను బాగా కుదించినట్లు ఈ ఆహ్వాన లేఖలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతోపాటు మరో నాలుగు పేర్లను మాత్రమే ప్రస్తావించడంతో అర్థమవుతోంది.

ఆగస్టు 5వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా భూమిపూజ జరుగుతుంది. ఆహ్వాన పత్రంలో ప్రధాని మోడీతోపాటు రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్(ఆర్‌ఎస్‌ఎస్) అధినేత మోహన్ భగవత్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, మహంత్ నృత్య గోపాల్‌దాస్ పేర్లను మాత్రమే ముద్రించారు. పసుపురంగు ఆహ్వాన లేఖలపై అయోధ్య రాముడి(రామ్ లల్లా-బాల రాముడు) విగ్రహాన్ని ముద్రించారు. ప్రతి ఆహ్వాన లేఖపై సెక్యూరిటీ బార్ కోడ్ ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. వేదిక లోకి ప్రవేశించిన అతిథి బయటకు వెళ్లిన పక్షంలో మళ్లీ లోపలకు రావడానికి అనుమతి ఉండదు.

ఆహ్వాన లేఖలను మొత్తం 175 మందికి మాత్రమే పంపారు. వీరిలో అత్యధికులు అయోధ్య నివాసులే కావడం విశేషం. తొలి ఆహ్వాన లేఖను అయోధ్య రామ జన్మభూమి కేసులో ముస్లింల తరఫున ప్రతివాది ఇక్బాల్ అన్సారీకి పంపించారు. లేఖను అందుకున్న ఆయన ఇది రామచంద్ర ప్రభువు అభీష్టంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఇప్పటివరకు 10వేలకు పైగా అనాథ శవాలకు దహనసంస్కారాలు నిర్వహించి పద్మశ్రీ అవార్డుతో సత్కారం పొందిన మొహమ్మద్ షరీఫ్‌కు కూడా ఆహ్వానం పంపించారు. దశాబ్దాలపాటు బిజెపి ఎన్నికల వాగ్దానంగా ఉన్న రామజన్మభూమి ఆలయ నిర్మాణం ఎట్టకేలకు సాకారమవుతున్న శుభతరుణంలో 40 కిలోల వెండి ఇటుకతో ప్రధాని మోడీ శంకుస్థాపన చేసి మందిర నిర్మాణాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు.

శ్రీరాముడి జన్మించిన ప్రదేశంలో ఉన్న ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ 16వ శతాబ్దంలో బాబ్రీ మసీదు నిర్మించారని హిందువుల విశ్వాసం. ఈ భావనతోనే బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత తర్వాత 2.77 ఎకరాల స్థలం కోసం సుప్రీంకోర్టులో దశాబ్దాల పాటు వాదనలు సాగి ఎట్టకేలకు ఆ స్థలం హిందువులకు దక్కింది. అందుకు ప్రతిగా ముస్లింలు అయోధ్యలోని వేరే ప్రదేశంలో మసీదు నిర్మించుకోవడానికి ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించాలని యుపి ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు గత ఏడాది నవంబరులో ఆదేశించింది. కాగా..ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ భూమి పూజ మహోత్సవానికి రామ జన్మభూమి ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఎల్‌కె అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి, ఉమా భారతి తదితర బిజెపి ప్రముఖులు హాజరుకాకపోవడం గమనార్హం. అద్వానీ, జోషిలకు ఫోన్ ద్వారా ఆహ్వానం అందినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తల దృష్టా వీడియో కాన్ఫరెన్సు ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అయితే, ఉమా భారతి మాత్రం ప్రధాని మోడీ, ఇతర అతిథుల ఆరోగ్య భద్రత రీత్యా కార్యక్రమం ముగిసి వారంతా వెళ్లిపోయిన తర్వాత తాను ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తానని చెప్పారు.

Only five including PM Modi to be on stage invited