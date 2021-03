డిసెంబర్ నాటికి 40 ‘ఓన్లీ మీట్’ స్టోర్లు

ఆధునిక విధానంలో మాంసం ఉత్పత్తులను అందిస్తోన్న సంస్థ

మన తెలంగాణ/ హైదరాబాద్: మాంసం ఉత్పత్తులను విక్రయించే సంస్థ ‘ఓన్లీ మీట్’ మరిన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. వినూత్న షాపింగ్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌తో మాంసం విక్రయాల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ‘ఓన్లీ మీట్’ హైదరాబాద్‌లోని పుప్పాలగూడ, మణికొండలో ఇప్పటికే రెండు స్టోర్లను విజయవంతంగా నడుపుతోంది. మరో నాలుగు ఔట్‌లెట్లు నల్లగండ్ల, కొండాపూర్, చందానగర్, కావూరిహిల్స్‌లో ప్రారంభించేందుకు కంపెనీ సిద్ధమవుతోంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రాంచైజీ విధానంలోనే ఏర్పాటు చేస్తోంది. హైదరాబాద్‌తోపాటు బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ తదితర నగరాల్లో ఈ ఏడాది చివరికల్లా 40 ఆధునిక మాంసం రిటైల్ దుకాణాలను స్థాపించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

ఓన్లీ మీట్‌ను యువ వ్యాపారవేత్తలు చైతన్య బోయపాటి, సుమన్ గద్దె, ఆనంద్ నారా స్థాపించారు. అంతర్జాతీయ నాణ్యత ప్రమాణాలతో ప్రీమియం క్వాలిటీ చేపలు, చికెన్, మటన్, రొయ్యలు, గుడ్లు, డ్రై సీ ఫుడ్, మసాలా లు, పచ్చళ్ల వంటి 100 రకాల ఉత్పత్తులు ఇక్కడ లభిస్తాయి. కస్టమర్లు వెబ్‌సైట్, యాప్ ద్వారా కూడా ఆర్డర్ చేయవచ్చు. ఫ్రాంచైజీ కేంద్రాలు 700 నుంచి -1,200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటాయి. ప్రాంతం, స్టోర్ సైజు ఆధారంగా రూ.25- నుంచి 35 లక్షల పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది. ఫ్రాంచైజీ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చే ఔత్సాహికులకు బ్యాంకు నుంచి ఆర్థిక సాయానికి కంపెనీ సహకరిస్తుంది.

Only Meat plans to expand 40 new stores by dec