కాంగ్రెస్ సారథ్యంలో ప్రతిపక్ష ఐక్యత!

దేశాధికార దుర్గం కైవసానికి అహోరాత్రాలూ శ్రమించక తప్పదు. అందు కోసం చాలా ముందుగా అడుగులు వేయడమూ అవసరమే. అయితే మీడియా మద్దతు, పుష్కలంగా నిధులు, ఎత్తుగడల సామర్థ్యం అన్నింటికీ మించి ప్రజలను సునాయాసంగా వశపరుచుకోగల మతం, పాక్ వ్యతిరేకత వంటివి దండిగా ఉండి అధికారంలో కొనసాగుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి దానిని చేజిక్కించుకోడం సులువైన విషయం కాదు. ఈ సంగతిని గమనించినందు వల్లనే దేశంలోని ప్రతిపక్షాలు తగినంత ముందుగానే మేల్కొన్నాయి. కొవిడ్‌తో పోరాటంలో ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం, రైతు ఉద్యమం, పెగాసస్ వంటి అంశాలు అందుకు తగిన వాతావరణాన్ని కల్పించాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ పిలుపు మేరకు శుక్రవారం నాడు జరిగిన 19 ప్రతిపక్షాల పరోక్ష భేటీని దేశంలో బిజెపి వ్యతిరేక పార్టీల పటిష్ఠ ఐక్యత వైపు పడిన గట్టి ముందడుగుగానే పరిగణించాలి. ఇటీవలి గతంలో నేషనలిస్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్‌సిపి) అధినేత శరద్ పవార్ ఢిల్లీ నివాసంలో మొదటి సారి జరిగిన ప్రతిపక్షాల భేటీలో కనిపించని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రముఖంగా ప్రత్యక్షం కావడం శుక్రవారం నాటి భేటీలో కొట్టవచ్చినట్టు కనిపించిన మార్పు.

అలాగే స్వయంగా తానే అధికారంలోకి రావాలని కలలు కంటూ వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక ఎదురు దెబ్బల తర్వాత ఆ భ్రమల నుంచి బయట పడి మిగతా ప్రతిపక్షాలతో కలిసి అడుగులు వేయాలని నిర్ణయించుకోడం మరో ముఖ్యమైన మార్పు. గతంలో బిజెపికి అత్యంత సన్నిహిత మిత్రపక్షంగా ఉన్న శివసేన ఈ కూటమిలో చేరడం ఇంకొక గమనించవలసిన పరిణామం. ఈ సమావేశానికి తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఎన్‌సిపి, డిఎంకె, శివసేన, జెఎంఎం, వామపక్షాలు, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మున్నగు 19 ప్రతిపక్షాలు హాజరయ్యాయి. ఆప్, బిఎస్‌పి, ఎస్‌పిలు హాజరు కాలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీతో తమకు పొత్తు ఉందా లేదా అనే దానితో నిమిత్తం లేకుండా భావ సామీప్యం గల పార్టీలన్నీ ఒక్క త్రాటి మీదికి రావాలని నిర్ణయించుకోడం గమనార్హం. అంటే భవిష్యత్తులో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, వైఎస్‌ఆర్‌సిపి వంటి కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక పక్షాలను కూడా కలుపుకోడానికి సందు మిగులుస్తూ ఈ ప్రతిపక్ష ఐక్యతకు పునాదులు పడ్డాయని భావించవచ్చు. పెగాసస్, రైతు ఉద్యమం వంటి ప్రధాన సమస్యలపై చర్చకు అనుమతించాలన్న ప్రతిపక్షాల ఐక్య డిమాండ్‌ను త్రోసి పుచ్చడం ద్వారా పాలక బిజెపి కూడా ఈ ఐక్య వేదిక రూపుదిద్దుకోడానికి అవకాశం కల్పించిందని అనుకోవలసి ఉంది.

సోనియా గాంధీ మాట్లాడుతూ పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల సమయంలో ప్రతిపక్ష ఐక్యత స్పష్టపడిందని అన్నారు. పార్లమెంటు బయట విస్తృతమైన రాజకీయ పోరాటాన్ని ఆవిష్కరించవలసి ఉన్నదని 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలను అంతిమ లక్షంగా చేసుకుంటూ అడుగులు వేయాలని ఆమె పిలుపిచ్చారు. స్వాతంత్య్రోద్యమ విలువలు, రాజ్యాంగ సూత్రాలపై విశ్వాసముంచి నడుచుకునే ప్రభుత్వాన్ని దేశానికి అందించే వైపు పకడ్బందీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవలసి ఉందని ఆమె అన్నారు. ప్రతిపక్ష ఐక్యతకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు అని కూడా ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యక్తిగత అహంకారాలను పక్కన పెట్టవలసిన అవసరాన్ని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నొక్కి చెప్పారు. భారతీయ జనతా పార్టీతో పోరాటానికి ప్రతి ఒక్క ప్రతిపక్షాన్ని కలుపుకొని పోవాలని కాంగ్రెస్‌తో సఖ్యతలేని పార్టీలను కూడా చేర్చుకోవాలని ఆమె అన్నారు. బిజెపిని మట్టికరిపించడానికి నిర్ణీత వ్యవధితో కూడిన ఐక్య కార్యాచరణ ఉండాలని శరద్ పవార్ సూచించారు. వచ్చే నెల 20, 30 తేదీల మధ్య దేశ వ్యాప్తంగా ఉమ్మడి నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సంకల్పం దృఢంగా ఉన్న సంగతి స్పష్టపడుతున్నది.

అయితే అందుకు మరిన్ని సమావేశాలు, మరింత దృఢమైన తీర్మానాల అవసరమున్నది. అన్ని స్థాయిల్లోనూ ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలను తొలగించవలసి ఉంది. అగ్ర నాయకుల మధ్య అహంకారాలకు సూది మొన మోపినంత చోటు కూడా లభించకుండా చూసుకోవలసిన బాధ్యత అన్నింటికంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఎన్‌సిపి అగ్రనేత శరద్ పవార్ కుమార్తె, పార్లమెంటు సభ్యురాలు సుప్రియా సూలే వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలను బట్టి చూస్తే సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ఇద్దరూ ఈ ప్రతిపక్ష ఐక్యతకు హృదయ పూర్వకంగా తోడ్పాటు ఇస్తున్నట్టు స్పష్టపడుతున్నది. కేంద్రంలో ఇతర పార్టీల ప్రభుత్వాల ఏర్పాటుకు మద్దతు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి వాటిని కూల్చివేసిన గత చరిత్రకు భిన్నంగా కాంగ్రెస్ ఈసారి నడుచుకుంటే అది దేశంలో సూత్రబద్ధ రాజకీయాలకు దారి చేస్తుంది. మంచి సంప్రదాయమవుతుంది. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మారిన జాతీయ రాజకీయాలకు అనుగుణంగా, తన ప్రాధాన్యం తగ్గిన వాస్తవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆచరణాత్మకంగా అడుగులు వేయాల్సి ఉంది.

Opposition leaders call for unity to take on BJP