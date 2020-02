చితికిన ఆర్థిక వ్యవస్థకు చికిత్సేది?

ప్రజల్లో భవితపై ఆందోళనలు

మోడీవరి మాటా వినరు..ఏ మంచి పని చేయరు

బడ్జెట్‌పై రాజ్యసభ చర్చలో చిదంబరం

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనావస్థలో ఉందని కేంద్ర మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి చిదంబరం విమర్శించారు. ఏమి చేయకుండ ఉన్న ప్రభుత్వ వైఖరితో ప్రజలలో భవితపై భయాందోళనలు నెలకొన్నాయని అన్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌పై రాజ్యసభలో సోమవారం ఆయన చర్చను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మోడీ ప్రభుత్వ తీరు తెన్నులపై ఈ కాంగ్రెస్ నేత నిప్పులు చెరిగారు. ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్రమైన జబ్బు సోకిందని, అయితే అసమర్థత డాక్టర్లతో చికిత్స కుంటుతోందని స్పందించారు. నిరుద్యోగం పెరిగిపోతోంది, వినిమయ శక్తి తగ్గిపోతోందని, దీనితో భారతదేశం నిరుపేద దశకు చేరుతోందని చిదంబరం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గడ్డు స్థితిలో పడిందని, డిమాండ్ ప్రతిబంధకాలు నెలకొన్నాయని అన్నారు. పెట్టుబడులు నిలిచిపోతున్నాయని చెప్పారు.

తలసరి వినియోగశక్తి కుంటుపడటంతో , చేసేందుకు సరైన పని దొరకకపోవడంతో ప్రజలు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారని తెలిపారు. ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియని ఆందోళనకర పరిస్థితి ఉందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చిదంబరం కేంద్ర ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు అరవింద్ సుబ్రమణియన్ మాటలను ఉటంకించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐసియూలో ఉందని ఆయన చెపుతున్నారు. అయితే తాను ఆర్థిక వ్యవస్థను ఐసియూ వెలుపల ఉంచారని చెపుతున్నట్లు, చేతకాని వైద్యుల చేతబడి మరింత చితికి పోతోందన్నారు. రోగిని అత్యవసర చికిత్స విభాగం నుంచి బయటకు తీసుకురావడం ప్రమాదకరమే ప్రాణాంతకమే అవుతుందని తెలిపారు. దిక్కులు చూసుకుంటూ, సబ్‌కా సాథ్ సబ్ కా వికాస్ నినాదాలకు దిగితే రోగి బాగు అవుతాడా? అని చిదంబరం ప్రశ్నించారు. ఆర్థిక కాయకల్ప చికిత్సకు సమర్థులైన పలువురు దేశం వదిలివెళ్లారని , ఈ విషయాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం గుర్తించిందా? అని నిలదీశారు.

కార్పొరేట్ల చేతిలో ధనం

కోట్లాది మంది ప్రజలకు పంచాల్సిన ధనాన్ని కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం కేవలం 200 మంది కార్పొరేట్ శక్తుల చేతిలో పెట్టిందని చిదంబరం ఆరోపించారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కష్టపడి మూడు గంటలు బడ్జెట్‌ను చదివారు కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి దాని నిర్వహణ గురించి ఏమీ మాట్లాడలేదన్నారు. ప్రభుత్వానికి తప్పులు అంగీకరించే అలవాటు లేదని, అంతా ఒప్పేనని చెప్పి తప్పించుకునే తత్వం పెంచుకున్నారని అన్నారు. పెద్ద నోట్ల రద్దు అనాలోచిత చర్య, జిఎస్‌టి తొందరపాటు నిర్ణయం, వీటితో దేశంపై కొండంత భారం పడిందన్నారు. అసలు బడ్జెట్‌తో ఆర్థిక మంత్రి ఏమి చెప్పదల్చుకున్నారని, చివరికి ఆమె మాట్లాడి అలసిపోయినా చెప్పింది ఏమిటనేది తెలుసుకోలేక అంతా అలిసిపోవల్సి వస్తోందన్నారు.

