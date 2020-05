వలస కూలీల నుంచి చార్జీలు వసూలా?

వివాదాస్పదమైన కేంద్రం నిర్ణయం

వారి నుంచి ఒక్క పైసా వసూలు చేయడం లేదు

రాష్ట్రాలే చెల్లిస్తున్నాయి: రైల్వే

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతకమైన కరోనా వైరస్‌ను కట్టడి చేయడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ను ప్రకటించడంతో దేశవ్యాప్తంగా వలస కూలీలకు కష్టాలు మొదలై రెండో విడత లాక్‌డౌన్ పొడిగింపుతో మరింత తీవ్రమైనాయి. దీంతో తమను స్వగ్రామాలకు పంపించి వేయాలంటూ పలుచోట్ల వలస కార్మికులు ఆందోణలు చేయడంతో వారిని ఇళ్లకు పంపించి వేయడానికి కేంద్రం అంగీకరించింది. వారికోసం అంతర్రాష్ట్రాల మధ్య ప్రత్యేక బస్సులను నడపాలని రాష్ట్రాలను కోరడంతో పాటుగా ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాలని రైల్వే శాఖను ఆదేశించింది. దీంతో సమస్య సానుకూలంగా పరిష్కారమై పోతుందని అందరూ భావించారు. అయితే వలస కార్మికుల కోసం శ్రామిక్ స్పెషల్ రైళ్లను నడపడానికి నిర్ణయించినప్పటికీ రైల్వే శాఖ కార్మికులనుంచి వారి గమ్య స్థానాలకు పూర్తి చార్జీలను డిమాండ్ చేయడంతో పాటుగా అదనంగా రూ.50 సర్‌చార్జి వసూలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించడం సర్వత్రా విమర్శలకు కారణమైంది. చార్జీల డబ్బులు లేని కారణంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో వలస కార్మికులు రైళ్లు ఎక్కలేక రైల్వే స్టేషన్లలోనే చిక్కుపడిపోయారు.

కర్నాటక ప్రభుత్వం అయితే వలస కార్మికులకోసం ఎయిర్ కండిషన్డ్ టాక్సీలను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే బస్సు చార్జీలకన్నా నాలుగు రెట్లు వసూలు చేస్తోంది. దీంతో డబ్బులున్న కొద్దిమంది కార్మికులు మాత్రమే స్వగ్రామాలకు చేరుకోగలిగారు. మిగతా వారం తా ఎక్కడివారక్కడ చిక్కుపడిపోయారు. సరిగ్గా ఇక్కడే రాజకీయాలు మొదలైనాయి. విదేశాల్లో చిక్కుపడిన వారిని తీసుకు రావడానికి ఉచితంగా ప్రత్యేక విమానాలు నడిపిన ప్రభుత్వం తినడానికి తిండి లేని బీద కార్మికులనుంచి చార్జీలు వసూలు చేయడం ఏమిటని సమాజ్‌వాది పార్టీ నేత, యుపి మాజీ సిఎం అఖిలేశ్ యాదవ్‌లాంటి వారు విమర్శలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. దీనిపై స్పందించిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వలస కార్మికుల చార్జీలను తమ పార్టీ భరిస్తుందని ముందుకు వచ్చారు. అన్ని రాష్ట్రాల పిసిసిలు తమతమ ప్రాంతాలకు వచ్చే వలస కార్మికుల చార్జీల బాధ్యతను తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు.

ఈ వివాదం ముదిరి రాజకీయ రంగు పులుముకునే పరిస్థితి కనిపించడంతో రైల్వే శాఖ దీనిపై వివవరణ ఇచ్చింది. వలస కార్మికుల తరలింపు కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక రైళ్లలో వారినుంచి ఎలాంటి రుసుమూ వసూలు చేయడం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటివరకు వలస కార్మికులను వారి స్వస్థలాలకు తరలించడం కోసం ఆయా రాష్ట్రాలనుంచి 34 శ్రామిక్ స్పెషల్ రైళ్లను నడపగా, వాటికయ్యే ఖర్చును మహారాష్ట్ర మినహా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే చెల్లించాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ రైళ్లలో ప్రయాణించే కార్మికులనుంచి టికెట్ చార్జీలు వసూలు చేస్తామని తాముఎక్కడా చెప్పలేదని కూడా స్పష్టం చేసింది. ‘సామాజిక దూరాన్ని కొనసాగించడం కోసం బెర్త్‌లను ఖాళీ గా ఉంచి రైల్వేలు శ్రామిక్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లను నడుపుతున్నాయి. కార్మికులను వారి గమ్య స్థానాలకు చేర్చిన తర్వాత ఆ రైళ్లు ఖాళీగా తిరిగి వస్తున్నా యి. వలస కార్మికులకు రైల్వేలు ఉచిత భోజనం, తాగు నీరు అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 34 ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపాం, ఇంకా నడుపుతాం. ఈ రైళ్లలో ప్రయాణించే వలస కార్మికులనుంచి టికెట్ చార్జీలు వసూలు చేస్తామని మా ప్రకటనలో ఎక్కడా చెప్పలేదు’ అని రైల్వే ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.

