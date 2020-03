అమెరికాలో ‘లక్ష’ కరోనా కేసులు

అమలులోకి డిఫెన్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్

2 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజి

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కరోనా మహమ్మారికి అడ్డుకట్ట లేకుండా పోయింది. ప్రతి రోజు వేల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు పమోదవుతున్నాయి. క్రవారం నాటికి ఇటలీ, చైనాలను దాటేసి అత్యధిక కరోనా కేసులు నమోదైన దేశాల జాబితఆలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన అమెరికా.. శనివారం నాడులక్ష కేసుల మార్క్‌ను దాటిన తొలి దేశంగా నిలిచింది. ఇప్పటివరకు ఏ దేశంలోను లక్ష కరోనా కేసులు నమోదైన దాఖలాలు లేవు. శనివారం నాటికి అమెరికాలో మొత్తం 1,00,717 కరోనా కేసులు నమోదు కాగా, మృతుల సంఖ్య 1544కు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో పరిస్థితిపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, కరోనా మహమ్మారిని మట్టుబెట్టేందుకు పాలక పక్షం అన్ని చర్యలు తీసుకొంటోందని పునరుద్ఘాటించారు. వీలయినంత ఎక్కువ మందికి చికిత్స అందించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. కరోనా వైరస్ సోకిన రోగుల్లో దాదాపు సగం కేసులు ఒక్క న్యూయార్క్ నగరంలోనే వెలుగు చూడడం గమనార్హం.

చివరి అస్త్రంగా డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్

కరోనా కట్టడికి ఇప్పటికే అన్ని అస్త్రాలను ప్రయోగించిన శ్వేత సౌధం చివరి అస్త్రంగా డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్‌ను తీసుకు వచ్చింది. కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తికి అడ్డుకట్టవేసేందుకు ఈ చట్టం కింద దేశవ్యాప్తంగా ఆస్పత్రులను నిర్మించడానికి సైన్యంలోని ఇంజనీర్ల విభాగాన్ని ట్రంప్ రంగంలోకి దించారు.అరుదుగా అమలులోకి తెచ్చే ఈ చట్టం ద్వారా దఖలు పడే అధికారాలతో ప్రముఖ వాహ న తయారీ సంస్థ జనరల్ మోటార్స్‌ను ఆపత్కాలంలో రోగగ్రస్థులకు ఊపిరి పోసే వెంటిలేటర్లను తయారు చేయాలని ఆదేశించింది. ఇదే బాటలో ఫిలిప్స్, మెడ్‌ట్రోనిక్, హామిల్టన్, జోల్, రెడ్‌మెడ్ తదితర కంపెనీలతోను ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.

రానున్న వారం రోజుల్లో లక్ష యూనిట్లను అందుబాటులోకి తేనున్నామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. కరోనా బాధితుల పాలిట దేవుళ్లుగా మారిన వైద్య సిబ్బందికి ఫేస్ మాస్క్‌లు అందించేందుకు విమాన తయారీ సంస్థ బోయింగ్ ముందుకు వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా మం దులు, వైద్య పరికరాలు పంపిణీ చేసేందుకు తమ వద్ద ఉన్న అతిపెద్ద కార్గో విమానం డ్రీమ్ లిఫ్టర్‌ను ఇవ్వడానికి సంసిద్ధతను తెలియజేసింది. అలాగే 63 వేల పౌండ్ల బరువు మోయగల మూడు విమానాలను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేసింది. ప్రముఖ గ్యాడ్జెట్ తయారీ సంస్థ యాపిల్ కూడా సిడిసి, ఫెమా భాగస్వామ్యంతో కరోనా కట్టడికి తోడ్పడే కొత్త టూల్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఘోర పతనాన్ని చవి చూస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా దేశాలు అనేక ఉద్దీపన పథకాలను ప్రవేశపెడుతున్నాయి. తాజాగా అమెరికా కూడా ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలవడంతో ఆ ప్రతికూల ప్రభావం తీవ్రతనుంచి సామాన్య ప్రజలు, వ్యాపార వర్గాలకు ఊరట కల్పించేందుకు 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజిని అమలులోకి తెచ్చింది. అమెరికా సెనేట్, కాంగ్రెస్‌లు ఇదివరకే ఆమోదించిన ఈ బిల్లుపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంతకం చేయడంతో చట్ట రూపం దాల్చింది. ఈ పథకం కింద దేశంలోని ఒక్కో కుటుంబబానికి దాదాపు 3,400 డాలర్ల ఆర్థిక సాయం లభించనుంది.

Over 1 lakh cases in US and Italy death toll crossed 9,100