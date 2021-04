40 దేశాల నుంచి కరోనా సాయం

రష్యా, అమెరికా విమానాలలో సరఫరాలు

అవసరం అయితే చైనా నుంచి కొనుగోళ్లు

కొవిడ్ క్లిష్టతలో విదేశాంగ కార్యదర్శి వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ : కరోనా కష్టకాలపు దశలో విదేశీ సాయం తీసుకోవడానికి భారతదేశం ముందుకొచ్చిన దశలో వివిధ దేశాల నుంచి సాయం అందుతోంది. 40కి పైగా దేశాలు వివిధ రూపాలలో దేశానికి ప్రస్తుత తరుణంలో సాయం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చినట్లు భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి హర్ష్ శ్రింగ్లా గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు. దేశంలో ఇప్పుడు కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతస్థాయిలో ఉంది. వివిధ వేరియంట్లతో జనజీవితం అస్థవ్యస్థం అయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. పలు దేశాల నుంచి ప్రత్యేకించి అత్యవసరం అయిన మందులు, ప్రధానంగా ఆక్సిజన్ సంబంధిత పరికరాలు వంటివి సాయంగా తీసుకుంటామని శ్రింగ్లా వెల్లడించారు. ఇప్పటికే రష్యాకు చెందిన రెండు సైనిక రవాణా విమానాలు భారీ సహాయక సామాగ్రితో రష్యా నుంచి భారత్‌కు బయలుదేరాయి.

వీటిలో 20 ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి సాధనాలు, వెంటిలేటర్లు, రెండు లక్షల వరకూ మెడిసిన్ ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి. ఇక ప్రధాని మోడీతో అమెరికా అధ్యక్షులు బైడెన్ విస్తృతస్థాయిలో ఫోన్‌లో సంభాషించారు. తమ దేశం నుంచి భారత్‌కు కృతజ్ఞతా సూచకంగా బహుళ స్థాయిలో సాయం ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ దిశలో మూడు ప్రత్యేక అమెరికా విమానాలలో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్లకు అవసరం అయిన ముడిపదార్థాలు, ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి పరికరాలు, ఆక్సిజన్ కాన్‌సెన్‌ట్రేటర్లు వంటివి ఉన్నట్లు తెలిసింది. దేశంలో కొవిడ్ వేవ్‌ను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టేందుకు మిత్రదేశాలు, అతీత స్థాయిలో చైనా నుంచి కూడా సాయం తీసుకుంటున్నట్లు భారతదేశం ప్రకటించింది. కొవిడ్ అసాధారణ స్థాయిలో ఉన్నందున అత్యవసర సాయం అవసరం అని హర్ష్ తెలిపారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలలోని భారతీయ దౌత్య సిబ్బంది దేశానికి అత్యవసరం అయిన వాటి జాబితాను రూపొందించుకుని సిద్ధంగా ఉంది. ద్రవరూప ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి విభాగాలు, క్లిష్టతర చికిత్సలకు వాడే ఔషధాలు వంటివాటికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తారు, ప్రత్యేకించి రెమ్‌డెసివిర్, టోసిలిజుంబ్ వంటివి అవసరం అవుతుంది. వీటిని వెంటనే భారత్‌కు తరలించేందుకు విదేశాలలోని అక్కడి ప్రభుత్వాలకు, కార్పొరేషన్లకు వివరించాల్సి ఉంటుంది. అమెరికా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వంటి ప్రముఖ దేశాలతో పాటు దాదాపు 40 దేశాల వరకూ సాయానికి సిద్ధం అయినట్లు తెలిపారు.

ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లకు ప్రాధాన్యత

వివిధ దేశాల నుంచి ఇండియాకు 500కు పైగా ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్లు, 4వేలకు పైగా ఆక్సిజన్ సాంద్రత పరికరాలు, పదివేల పైగా సిలిండర్లు అందుతాయని అంచనా వేశారు. గిలీడ్ సైన్సెస్ ఔషధ సంస్థ నుంచి అత్యవసరంగా 4,50,00 డోస్‌ల యాంటివైరల్ మందు రెమ్‌డెసివిర్ అందుతుంది. రష్యా, యుఎఇల నుంచి దాదాపు 300000 డోస్‌ల వరకూ ఫవిపిరవిర్ వస్తుంది, జర్మనీ , స్విట్జర్లాండ్‌ల నుంచి టోసిలిజుమాబ్ సరఫరా అవుతుందని విదేశాంగ కార్యదర్శి తెలిపారు.

పాలసీ కన్నా ప్రజల ఆరోగ్యం ముఖ్యం

విదేశీ సాయాలను జాతీయ అవసరాలకు తీసుకోరాదని 2004లో సునామీ ఉపద్రవం నేపథ్యంలో భారతదేశం అధికారిక విధానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ విధానాన్ని పక్కకు పెట్టి సాయాన్ని తీసుకుని తీరాలని భారతదేశం సంకల్పించినట్లు విదేశాంగ కార్యదర్శి తమ మాటలలో స్పష్టం చేశారు. ఈ సాయాన్ని తాము పాలసీ పరిధిలో చూడదల్చుకోలేదన్నారు, అత్యంత క్లిష్టం, అసాధారణం అయి కూర్చున్న పరిస్థితి కోణంలో సాయాన్ని తీసుకోదల్చినట్లు వివరించారు. ఇది క్లిష్టమైన సమయం కావడంతో , ప్రజలకు అత్యవసరం అయిన వాటి కొరత లేకుండా చేసేందుకు అవసరమైన విధంగా స్పందించాల్సి ఉంటుందన్నారు. పాలసీని దేశం విడనాడుతుందా? అనే ప్రశ్నకు హర్ష్ ఈ సమాధానం ఇచ్చారు.

Over 40 countries to help India combat covid second wave