4.1శాతంగా పాజిటివిటీ రేటు, రికవరీ రేటు 92.5శాతం ఉంది

భయపడొద్దు.. లక్షణాలుంటే టెస్టులు చేసుకోవాలి

ప్రతి రోజూ లక్ష పరీక్షలు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు

ఇప్పటికి సుమారు 56 లక్షల మందికి పైగా వ్యాక్సిన్

రెండో విడత ఫీవర్ సర్వే నిర్వహిస్తున్నాం

జర్నలిస్టులను ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లుగా గుర్తించాం

3 రోజుల పాటు సూపర్ స్ప్రెడర్లకు వ్యాక్సిన్

బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సకు అన్ని జిల్లాల్లో వార్డులు

హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు, డిఎంఇ రమేష్‌రెడ్డి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్ గురించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడొద్దని, లక్షణాలు తేలిన వెంటనే పరీక్షలు చేపించుకోవాలని ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ సంచాలకులు డా జి శ్రీనివాసరావు సూచించారు. పాజిటివ్ వచ్చిన వారు ప్రభుత్వం ఇచ్చే హోం ఐసోలేషన్ కిట్టు తీసుకొని మందులు వాడాలన్నారు. ఎలాంటి సందేహాలున్న స్థానిక పిహెచ్‌సిలలోని వైద్యులను సంప్రదించాలన్నారు. అయితే సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశా ల మేరకు మరో రెండు రోజుల్లో ప్రతి రోజు లక్ష నుంచి లక్షన్నర మందికి టెస్టు లు చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే కేసుల వ్యాప్తి, అడ్మిషన్లు తగ్గాయని, మరో వారంలో మరింత తగ్గుతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గత వారం నుంచి సగటను పా జిటివ్ రేట్ 4.1 శాతంగా నమోదవుతుందని, ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచించిన 5 శాతం కంటే తక్కువగా తేలడం శుభపరిణామన్నారు. సిఎం కెసిఆర్ సూ చనతో వైద్యశాఖ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం వలనే సెకండ్ వేవ్‌నూ కట్టడి చేయగల్గుతున్నామని వివరించారు.

కరోనా సెకండ్ వేవ్ పరిస్థితులపై ఆయన మంగళవారం కోఠి ఆరోగ్య కేంద్రంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా హెల్త్ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఫీవర్ సర్వే ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. మొదటి దశలో 33 జిల్లాల్లో కోటికి పైగా ఇళ్లకు తిరిగి 2,78,500 మందికి సింప్టమ్స్ గుర్తించి కిట్లు పంపిణీ చేశామన్నా రు. దీంతో పాటు రెండో ఫీవర్ సర్వేలో కూడా 17 వేలకు పైగా లక్షణాలున్న వా రిని గుర్తించామన్నారు. దీంతో పాటు పి హెచ్‌సిల్లో స్క్రీనింగ్, నేరుగా ఓపికి వచ్చిన వారికి కూడా కిట్లు ఇస్తున్నామన్నారు. దీంతోనే మిగత రాష్ట్రాలు కంటే కరోనా కట్టడిలో మనం మెరుగ్గా ఉన్నామన్నారు. వేరే రాష్ట్రాల్లో అర్బన్ కంటే కేసులు రూరల్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వస్తుండగా, మన దగ్గర స్థిరత్వంగా ఉన్నాయన్నారు. ఇక ఆక్సిజన్, ఐసియూ, రెగ్యూలర్ బెడ్లను 55 వేలకు పెంచామన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 31,377 పడకలు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. అంతేగాక 23,743 మంది హాస్పిటలో ఉండగా, వీరిలో 40 శాతం మంది ఇతర రాష్ట్రాల వారు ఉన్నారన్నారు.

ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లుగా జర్నలిస్టులు…

సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు జర్నలిస్టులను ఫ్రంట్‌లైన్ వారియర్లుగా గుర్తిస్తున్నామని డిహెచ్ ప్రకటించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐఅండ్‌పిఆర్‌లో నమోదైన 20వేల మందికీ వ్యాక్సిన్ ఇస్తామన్నారు. ఈ కార్డులు లేని వారికి కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నామన్నారు.

వ్యాక్సినేషన్‌ను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాం…

రాష్ట్రంలో వ్యాక్సినేషన్‌ను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తున్నామని, ఇప్పటి వరకు సుమారు 56 లక్షల మందికి పైగా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చామని డిహెచ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో 6 లక్షల 18వేలు కొవిషీల్డ్ స్టాక్ ఉండగా, జూన్ మొదటి వారంలో మరో 3.35 లక్షల డోసులు రాబోతున్నాయన్నారు. దీంతో పాటు 2.50 లక్షల కొవాగ్జిన్ స్టాక్ ఉండగా, వచ్చే వారం మరో 2.50 డోసులు వస్తాయన్నారు. ఇక ఇప్పటికే 45 పై బడిన వాళ్లకి సమర్ధవంతంగా వ్యాక్సిన్ చేస్తుండగా, ఈనెల 28వ తేది నుంచి 18 ఏళ్ల పై బడిన వారికి ప్రారంభిస్తున్నామన్నారు.

అయితే మొదటి దశలో సూపర్ స్ప్రెడర్లకు ఇస్తామన్నారు. సుమారు 7 లక్షల 75వేల మందికి ఈ కేడర్‌లో గుర్తించామని, వారికి విడతల వారీగా టీకా ఇస్తామన్నారు. మొత్తం మూడు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఇక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కూడా 18 ఏళ్ల పై బడిన వారికి వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేయొచ్చన్నారు. కానీ ప్రభుత్వం విధించిన నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. నిర్ణీత రుసుముతో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, ఐటీ కంపెనీలు, తదితర కార్యాలయలకూ ఇవ్వొచ్చన్నారు. కానీ డోసులను నేరుగా ఉత్పత్తి కంపెనీల నుంచి కొనుగోలు చేసుకోవాలన్నారు.

ప్రతి రోజూ 20 మంది బ్లాక్ ఫంగస్ బాధితులకు సర్జరీలు చేస్తున్నాం: డిఎంఇ డా రమేష్‌ రెడ్డి

గాంధీ, ఇఎన్‌టి ఆసుపత్రుల్లో ప్రతి రోజూ 20 మంది బాధితులకు సర్జరీలు చేస్తున్నామని, వీటిని మరింత పెంచేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డి అన్నారు. దీంతో పాటు పడకల సంఖ్యను కూడా పెంచబోతున్నామన్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాల వారీగా టీచింగ్ ఆసుపత్రుల్లోనూ వార్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ఇక కోలుకున్న తర్వాత సమస్యలు వచ్చే వారి కోసం పోస్ట్ కొవిడ్ పేషెంట్ సెంటర్లనూ ప్రారంభిస్తున్నామన్నారు. ఇవి టీచింగ్‌తో పాటు వైద్యవిధాన పరిషత్ పరిధిలోని ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.

ఇక్కడ ఫిజీషియన్, ఇఎన్‌టి సర్జన్ నిపుణులు ఉంటారని చెప్పారు. ఇక బ్లాక్ ఫంగస్ కోసం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మందులు వాడాలని, అనవసరంగా యాంటీటొరిసిన్ బి మాత్రమే కావాలని పేషెంట్లపై ఒత్తిడి తేవొద్దని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు సూచించారు. సప్లై తక్కువగా ఉండటం వలన తాము కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉందన్నారు. దీనికి ప్రత్యామ్నయంగా లైపోజోమల్ వాడాలన్నారు. మరోవైపు కరోనా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత కూడా మాస్కును ధరించాలన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిర్లక్షం వహించవద్దన్నారు. శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినా డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలన్నారు.

Over 56 lakh people have been vaccinated in Telangana